Додон: Даже проевропейские депутаты уже не верят в европейский вектор

Сразу после того, как голосование по включению «евроинтеграции» в Конституцию провалилось, Додон выступил с реакцией. По его мнению, сторонников евроинтеграции в Молдове все меньше и меньше.

«Даже те парламентарии, которые называют себя проевропейскими, уже не верят в европейский вектор и не хотят закреплять его в Конституции. Да и неправильно, когда идеология отдельных партий становится идеологией государства, поскольку это антидемократично и нарушает принцип плюрализма идей», — написал Додон на своей странице в Facebook, передает deschide.md

Президент Республики Молдова добавил, что Демократическая партия прибегает к двойным стандартам, когда предлагает провести консультативный референдум по этому вопросу.

«Что касается предложения ДПМ о проведении консультативного референдума, то видно, как они прибегают к двойным стандартам. В прошлом году они отклонили предложенный мною консультативный референдум по таким вопросам, как отмена «закона о миллиарде», роспуск Парламент и досрочные выборы, сокращение депутатских мест с 101 до 71, введение в школьную программу дисциплины "История Молдовы"», — добавил он.

Напомним, законопроект по внесению в Конституцию понятия «евроинтеграция» не был принят парламентом во втором чтении. Его поддержали лишь 54 депутата. Хотя в первом чтении фракции ЛП и ЛДПМ проголосовали за законопроект, перед вторым чтением они покинули зал. Для принятия инициативы необходимо 67 голосов.