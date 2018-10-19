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Воронин: В следующий парламент придут те, у кого много денег
19.10.2018

В следующий парламент придут те, у кого много денег и делает много обещаний. Это произойдет из-за смешанной избирательной системы, на базе которой будут проходить следующие парламентские выборы. Об этом заявил лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, передает IPN.

„Избирательная кампания к парламентским выборам будет очень интересной, потому что смешанная система голосования уничтожит все годы независимости. Неизвестно, какой парламент будет. В парламент придут те, кто имеет много денег и делает много обещаний”, - отметил лидер коммунистов в ходе передачи „În profunzime” на телеканале Pro TV Chişinău.

Владимир Воронин говорит, что Партия коммунистов остается единственной партией действительно левого толка. „Мы не сможем создать коалицию с кем-то, ни на парламентских выборах, ни в рамках политической деятельности благодаря нашей идеологии и политики”, - добавил коммунист.

Что касается возможного выдвижения своей кандидатуры по избирательному округу, председатель ПКРМ заявил, что выдвинул бы свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться президент Игорь Додон.


 
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