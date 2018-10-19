Михай Гимпу: Чем с ДПМ в коалиции, лучше в оппозиции

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что, чем в коалиции с Демократической партией в следующем парламенте, лучше в оппозиции. По мнению либерала, коалиция без ДПМ в парламенте будет возможной, но это зависит от правых партий, передает IPN.

„Кто еще хочет быть с Плахотнюком у власти? Только Додон и то не известно”, - отметил лидер либералов.

Председатель ЛП говорит, что коалиция в парламенте может быть сформирована только в случае, если правые партии будут координировать между собой участие в выборах. „Голосование будет с двумя бюллетенями - и по округам, и по партийным спискам и люди будут выбирать, кому отдать свой голос. Здесь не теряются голоса”, - сказал Михай Гимпу.

Что касается неудачи с внесением в Конституцию „европейской интеграции”, либерал говорит, что ответственными являются сами демократы, те, кто предложил проект изменений основного закона. „Если Демократическая партия хотела бы, чтобы ее инициативу поддержали, сегодня они не форсировали бы голосование. Не предлагали бы голосование и в первом, и во втором чтении. Что значит, когда ты хочешь достичь цели? Если видишь, что не идет, пытаешься поговорить, отложить, ведешь диалог”, - заявил председатель ЛП. По его словам, тот факт, что некоторые депутаты парламентского большинства не были в парламенте, так же говорит о том, что ДПМ не хотела внесения изменений в Конституцию.