Референдум о европейской интеграции не может состояться одновременно с парламентскими выборами, депутаты

Инициатива, которую выдвинул председатель парламента Андриан Канду об организации референдума о внесении в Конституцию словосочетания „европейская интеграция” одновременно со следующими парламентскими выборами не может иметь место, потому что законодательство не позволяет это. Об этом заявили депутаты из парламентской оппозиции в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

Депутат от Либеральной партии Лилиан Карп утверждает, что в законе очень четко сказано, что референдум не может проводиться за 60 дней до парламентских выборов и спустя 60 дней после них, а так же в тот же день. Депутат считает, что, даже если референдум состоится, у него будет та же участь, что и у недавнего референдума о семье из Румынии, который не удался. „Этот референдум будет измеряться рейтингом партии, которая продвигает этот проект”, - сказал либерал.

Вице-председатель Либерально-демократической партии Ион Тергуцэ считает инициативу о проведении референдума абсолютно бессмысленной, потому что Республика Молдова находится на пороге парламентских выборов, и в данном случае политические партии дерутся на основании предвыборных программ, имеющие и внешнеполитическую составляющую. „Европейская интеграция - это не литература, это непрерывный процесс, трудный, требующий очень много труда и с соблюдением всех положений Соглашения об ассоциации”, - заявил Ион Тергуцэ.

Депутат-социалист Григорий Новак напомнил решение Конституционного суда, согласно которому, референдум может проводиться не раньше шести месяцев с момента, когда подана соответствующая инициатива.

Лидер Европейской народной депутатской группы Валериу Гилецкий отметил, что проведение референдума в день выборов это самый мудрый шаг, потому что не тратятся дополнительные деньги и обеспечивается присутствие для его утверждения. „Это демократический процесс. Если обеспечивается свобода выражения голоса, не вижу проблемы в том, чтобы референдум прошел в тот же день с выборами”, - сказал Валериу Гилецкий.