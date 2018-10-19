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Додон и Эрдоган открыли в Гагаузии несколько социально-значимых объектов и договорились о дальнейшем сотрудничестве
19.10.2018

Президенты Молдовы и Турции Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении Первых леди побывали сегодня в Гагаузии. В Автономии прошла встреча в расширенном составе, с участием официальных делегаций двух стран, а также представителей Исполнительного комитета и Народного собрания. Затем лидеры Турции и Молдовы провели брифинг. 

Додон и Эрдоган открыли в Гагаузии несколько социально-значимых объектов и договорились о дальнейшем сотрудничестве

В ходе выступления перед представителями СМИ президент Игорь Додон подчеркнул важность скорейшего принятия пакета законов по Гагаузии, которые были разработаны совместной рабочей группой Парламента РМ, Народного собрания автономии и представителей гражданского общества. Также он отметил необходимость включения соответствующих положений в Конституцию Республики Молдова. Также было отмечено, что стороны договорились осуществить в регионе совместные инвестиционные проекты.

После этого была проведена презентация макета культурно-образовательного комплекса имени Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет построен в Комрате турецкой стороной. Далее в сопровождении Первых Леди двух стран президенты приняли участие в церемониях открытия социально-значимых объектов, построенных либо реконструированных при содействии турецких партнеров: Дома Культуры и лечебно-диагностического медицинского центра им. Азиза Санджара при Комратской районной больнице.

В заключение глава государства Игорь Додон поблагодарил турецкого президента за постоянную помощь, которая оказывается и Молдове в целом, и Гагаузской автономии в частности. Отметил, что особенно активной эта помощь была в последние три года, что во многом объясняется личными заслугами башкана Ирины Влах.


 
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