Додон и Эрдоган открыли в Гагаузии несколько социально-значимых объектов и договорились о дальнейшем сотрудничестве

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Президенты Молдовы и Турции Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении Первых леди побывали сегодня в Гагаузии. В Автономии прошла встреча в расширенном составе, с участием официальных делегаций двух стран, а также представителей Исполнительного комитета и Народного собрания. Затем лидеры Турции и Молдовы провели брифинг.
В ходе выступления перед представителями СМИ президент Игорь Додон подчеркнул важность скорейшего принятия пакета законов по Гагаузии, которые были разработаны совместной рабочей группой Парламента РМ, Народного собрания автономии и представителей гражданского общества. Также он отметил необходимость включения соответствующих положений в Конституцию Республики Молдова. Также было отмечено, что стороны договорились осуществить в регионе совместные инвестиционные проекты.
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