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Эрдоган: На территорию Молдовы пытаются проникнуть турецкие террористы
19.10.2018

На территорию Республики Молдова пытаются проникнуть члены турецких террористических организаций. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции, организованной в связи с официальным открытием здания президентуры в Кишиневе.

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В этой связи президент Турции призывает людей не делать негативных комментариев в адрес Турции, передает realitatea.md.

«Я призываю всех людей, которые негативно комментируют действия Турции, вести себя как наши друзья. Я хочу напомнить вам о попытке государственного переворота в нашей стране. К сожалению, члены этих террористических организаций проникли в наши организации, а теперь эта террористическая организация продолжает свою деятельность и в Молдове. Они пытаются проникнуть в молдавские власти и сделать у вас то же, что и в нашей стране. Я думаю, что друзья должны делиться опытом случившегося, чтобы знать, как защитить себя. Мы обсудили это с президентом Додоном, и мы остаемся открытыми для продолжения наших двусторонних отношений», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 7 турецких граждан, которые проживали в нашей стране и работали в сети лицеев «Orizont» были объявлены нежелательными и выдворены с территории Республики Молдова на том основании, что «у них были связи с радикальными исламистскими группировками».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 17 по 18 октября совершает официальный визит в Республику Молдова.


 
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