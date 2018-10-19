Синоптики рассказали о погоде в Молдове в пятницу и выходные дни

Согласно прогнозу гидрометеослужбы, сегодня, 19 октября, в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северный, слабый, до умеренного.

В Бричанах и в Сороках термометры покажут +17 C. В Бельцах на один градус больше +18 С, в Оргееве +19 С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +20 С, в Леово и Комрате +21 С, в Кагуле +22 С.

В Кишиневе днем воздух прогреется до +20 С. В субботу ожидается переменная облачность, а температурный максимум составит +22 C. В воскресенье на севере страны ожидаются дожди, а столбики термометров покажут +12..+17 С.