19 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Молдове в пятницу и выходные дни
19.10.2018

Согласно прогнозу гидрометеослужбы, сегодня, 19 октября, в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северный, слабый, до умеренного.

В Бричанах и в Сороках термометры покажут +17 C. В Бельцах  на один градус больше +18 С, в Оргееве +19 С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +20 С, в Леово и Комрате +21 С, в Кагуле +22 С.

В Кишиневе днем воздух прогреется до +20 С. В субботу ожидается переменная облачность, а температурный максимум составит +22 C. В воскресенье на севере страны ожидаются дожди, а столбики термометров покажут +12..+17 С.


 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.