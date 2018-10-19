"Чья бы корова мычала": Гимпу усомнился в неподкупности Майи Санду

Чья бы корова мычала. Так прокомментировал глава либералов Михай Гимпу заявление Майи Санду о необходимости пройти проверку на неподкупность. В эфире частного телеканала он отметил, что Санду самой следовало бы отчитаться, так как ее действия в бытность министром образования вызывают вопросы.

"Кто такая для меня Майя Санду? Я только перед богом отчитываюсь. Может, это она должна отчитаться передо мной? Я основатель Народного фронта, я боролся за национальное возрождение, за язык, алфавит, независимость! Если говорить о неподкупности, то знаете поговорку - чья бы корова мычала!", - сказал председатель ЛП Михай Гимпу.

В той же программе Михай Гимпу заявил, что у лидера "Платформы DA" Андрея Нэстасе нет шансов попасть в парламент на февральских выборах. Отношения между либералами и непарламентской правой оппозицией всегда были напряженными. Летом вице-председателю ЛП Дорину Киртоакэ не дали выступить на протестах, организованных ПДС и "Платформой DA".