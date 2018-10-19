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Общество
Сотрудники НЦБК провели обыски в столичной мэрии и по 30 кишиневским адресам
19.10.2018

Управлении архитектуры и градостроительства столичной мэрии, а также по 30 кишиневским адресам сегодня прошли обыски. Их проводили Национальный центр и Прокуратура по борьбе с коррупцией.

Подробности дела, в рамках которого организованы обыски, пока не сообщаются. Известно лишь, что к настоящему времени на допрос в НЦБК доставлен 21 человек. Среди них городские чиновники, получатели их услуг, а также посредник в решении вопросов легализации строительства.

Напомним, что обыски в столичном Управлении архитектуры и градостроительства проводили и в минувшем феврале. Тогда в НЦБК доставили семерых подозреваемых в подделке документов и торговле влиянием.  

Следователи и прокуроры нагрянули в столичную мэрию утром.

- Что вам инкриминируют? Почему вас задержали?

Обыски проходили в кабинетах чиновников, офисах компаний и по частным адресам.

- Как вы прокомментируете подозрения правоохранителей? Как вы прокомментируете обвинения в ваш адрес? Ваши комментарии.
- Без комментариев. 


Исполняющий обязанности мэра не исключает, что расследование, в рамках которого проводились обыски, касается незаконных схем деятельности ряда чиновников. 

"Я не удивлюсь, если выяснится, что речь идет о коррупционной схеме. Подозреваю, что все это это просто так. И я хочу знать детали, потому что пока не известно в чем состоит дело и кого обвиняют", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну. 


 
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