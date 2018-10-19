Начато восстановление перекрытий в доме, где произошёл взрыв

Перекрытие между 13-м и 14-м этажами многоквартирного дома на проспекте Московей, в котором произошёл взрыв, будет снесено и построено заново. После этого будут восстановлены и два других перекрытия, которые были разрушены взрывом. Проведение работ поручено Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Ответивший на вопросы IPN начальник Управления Ион Бурдюмов сообщил, что готовится снос перекрытия между 13-м и 14-м этажами, которое пострадало в результате падения двух других перекрытий. По завершении этих работ будет восстановлены все три перекрытия и фасад многоэтажки.

По словам Иона Бурдюмова, предполагается, что работы будут выполнены за шесть-восемь недель. Одно перекрытие ставится за два дня, после чего оно должно укрепляться в течение 14 дней. Затем монтируются леса для установки следующего перекрытия.

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства также выполнит работы по восстановлению работоспособности лифтов и всех инженерных коммуникаций многоэтажки, одновременно с проектными и строительными работами.

Взрыв произошёл вечером 6 октября, по предварительной информации его причиной стала утечка газа. Погибли пять человек, включая четырёхлетнего ребёнка.