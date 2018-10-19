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Экономика
Евродепутат: Кишиневские власти закрыли Молдове дверь в Европу
19.10.2018

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан сказал, что Республике Молдова необходимо ответственное правительство, которое будет содействовать реформам и уважать демократические стандарты.

В ответ на просьбу прокомментировать неудавшуюся попытку ввести в Конституцию страны синтагму «европейская интеграция», евродепутат сказал, что «все, кто хочет на словах присвоить себе проевропейский лейбл и заработать себе политические очки, впоследствии терпят неудачу», передает tv8.md.    

По словам Зигфрида Мурешана, проевропейский характер партии или любого политика оценивается на основе его действий, а не слов. К сожалению, в последнее время многие действия правительства Республики Молдова шли вразрез с европейскими обязательствами страны, соглашением с ЕС, ценностями и правилами хорошего поведения в Европе. Зигфрид Мурешан отметил, что сейчас уровень доверия институтов ЕС к властям Кишинева самый низкий за последние десять лет.

В Молдове изменили избирательное законодательство, несмотря на мнение Венецианской комиссии и предупреждения ЕС, а выборы мэра Кишинева были признаны недействительными. Также, несмотря на рекомендации Международного валютного фонда, в Молдове было принято законодательство для облегчения отмывания денег, мошенничества и уклонения от уплаты налогов, сообщает europalibera.org

Отвечая на вопрос о референдуме, который хотят провести одновременно с парламентскими выборами 24 февраля, Зигфрид Мурешан сказал, что, всегда, когда политики хотят использовать референдум в своих интересах, они терпят неудачу.

По словам Зигфрида Мурешана, действия, предпринятые кишиневскими властями, закрыли Молдове дверь в Европу. Если до конца года молдавское правительство не сможет получить первую часть макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, деньги сохранят для того, чтобы Молдова могла получить их, когда выполнит все условия.  

«Предоставление денег не связано с цветом правительства, речь идет о соблюдении обязательств», - сказал депутат Европарламента.

Он также отметил, что Республика Молдова является соседним государством с ЕС и европейские власти проявляют большой интерес к стабильности и процветанию в стране.


 
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