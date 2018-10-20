Премьер Молдовы официально заявил, когда в стране станет лучше жить

В правительстве Молдовы нашли рецепт от всех бед, с которыми сталкивается республика, – массовый отток населения, низкие доходы граждан, сложности с реализацией отечественной агропродукции, плохие дороги и многое другое. Премьер страны Павел Филип озвучил решение, которое приведет к улучшению жизни в республике.

"Когда мы перестанем жаловаться, что никто не берется за решение проблем, когда мы не будем ждать решений из Москвы или Брюсселя, а засучим рукава и будем работать, тогда и будем хорошо жить в Молдове", — сказал Филип во время встречи с жителями Страшен.

Глава правительства отметил, что пенсии в Молдове все еще остаются низкими.

"Знаем, что пенсии еще маленькие. Мы не предлагали удвоить или утроить эти выплаты, а устранить несправедливость, и мы сделали это. Средний размер пенсии вырос на 22% и впервые превысил прожиточный минимум", — подчеркнул премьер.

Говоря о массовом оттоке граждан за границу Филип отметил, что "не словами, а конкретными делами можно убедить людей остаться дома". Для этого, как отметил премьер, правительство запустило серию государственных программ Prima Casă ("Первый дом" – программа, цель которой — наделить молодежь квартирами по выгодным условиям), PARE 1+1 (программа, ориентированная на граждан Молдовы, вернувшихся на родину и желающих вложить заработанные за границей деньги в открытие собственного дела), Start pentru tineri ("Старт для молодежи" – программа, которая предусматривает, что сельская молодежь Молдовы сможет получить гранты на открытие собственного бизнеса).

Если обратиться к сухим цифрам, то средний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц (112 долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы), а на пенсионера – тысячу 589 леев (94 доллара).

Средняя пенсия по возрасту сейчас приравнивается к тысяче 784,94 лея (105 долларов), средняя пенсия для с ограниченными возможностями составляет тысячу 368,45 лея (82 доллара).

Ежемесячный располагаемый доход населения по итогам первого квартала 2018 года составил в среднем на одного человека две тысячи 353 лея (80 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.).

Согласно официальным данным, основным источником дохода жителей республики остается заработная плата — 40,8% от общего объема. На втором месте расположились социальные выплаты, включая пенсии, — 23,9%. Тройку основных источников доходов замыкают денежные переводы из-за рубежа — 17,5%. Доходы от индивидуальной деятельности в сельском хозяйстве и от частного бизнеса немногим превышают десять процентов.

Во втором квартале 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила шесть тысяч 369,8 лея, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В бюджетном секторе средняя получка достигла пяти тысяч 569,3 лея, а в реальном — шести тысяч 679,6 лея. При этом рост отмечен и в той, и в другой сфере.

Согласно статистике, по-прежнему самые высокие заработки отмечены у представителей инфокоммуникационного сектора — чуть больше 14 тысяч леев (порядка 850 долларов по текущему курсу Нацбанка страны). На втором месте получки работников финансового и страхового секторов — около 12 тысяч леев (700 долларов). В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли представители сектора производства и обеспечения электро и теплоэнергией, газом, горячей водой — в среднем зарплата здесь составляет около 11 тысяч леев (примерно 655 долларов).

Меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — около 3,7 тысячи леев (порядка 220 долларов). Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, едва превышает пять тысяч леев (примерно 300 долларов), а в сфере здравоохранения — немногим превышает шесть тысяч леев (примерно 380 долларов).