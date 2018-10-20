Близ Шерпен найдены останки солдат Красной армии и вермахта

Молдавские поисковики обнаружили останки трех воинов Красной армии, погибших на территории страны в ходе Великой Отечественной войны.

Как сообщил корреспонденту Sputnik предстатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, буквально в четверг, 18 октября, в ходе поискового выезда общественных организаций "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" на пахотном поле в полутора километрах от села Шерпены Новоаненского района были обнаружены останки этих воинов. Они погибли при освобождении Молдовы в 1944 году.

"К сожалению, имена этих героев нам неизвестны, так как среди личных вещей и обмундирования не было обнаружено предметов, указывающих на имена погибших воинов. Нехитрый солдатский скарб — зажигалки, расчески, бритвенные принадлежности, — все, что служило солдату при жизни, сегодня уже ничего не может рассказать о своем хозяине", — объяснил Петрович.

Он добавил, что останки красноармейцев будут преданы земле со всеми соответствующими почестями на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".

"Там же мы нашли вчера останки двух военнослужащих вермахта, которые были переданы для захоронения представителям Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями", — добавил собеседник.

Недавно Национальный координационный комитет "Победа" был удостоен особой благодарности Оргкомитета по подготовке международного шествия Бессмертного полка за активное участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, акциях по увековечению памяти павших защитников Родины, патриотическому воспитанию молодежи и противодействию фальсификации истории.

"Это высокое признание заслуг и труда многих людей по всей Молдове, которые свято чтят память о героях-победителях. Вне зависимости от возраста, национальности, вероисповедания и социального статуса они продолжают нести свою вахту по сохранению подвига советского солдата-освободителя. Дай им Бог терпения, сил и здоровья в их нелегком, но благородном труде", — сказал Петрович.