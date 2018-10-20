"Гадание на "Ромашке": что будет с одним из самых известных зданий столицы? (ВИДЕО)

Как выглядит с высоты птичьего полета самый высокий жилой дом Кишинева - здание, получившее в народе название «Ромашка» за внешнее сходство с цветком, а также какие великолепные виды открываются с него.

Снятое при помощи дрона видео поможет рассмотреть вблизи как сам архитектурный шедевр, по поводу предназначения которого существует много мифов и легенд, так и полюбоваться открывающимися с его высоты великолепными панорамными видами любимого города.

Увидеть издалека этот «каменный цветок» высотой в 73-метра, возвышающийся на Малой Малине, может каждый, в том числе, великолепный вид на него открывается с виадука, но взглянуть на этот шедевр с высоты, рассмотреть более пристально футуристическую «летающую тарелку» на его крыше, смогут только верные почитатели портала Noi.md.

При этом пользователи могут порассуждать на тему возможного открытия на здании «Ромашки» в случае его реконструкции и модернизации смотровой площадки, которая может стать популярнейшим местом для жителей и гостей столицы, многочисленных туристов, позволит им любоваться с большой высоты завораживающими видами, живописными панорамными видами Кишинева.

Интересной представляется идея подсветки этого здания или размещения на нем патриотических призывов. Возможно, «Ромашка» в Кишиневе могла стать своего рода башней Агбара, которая, наряду с шедеврами Антонио Гауди, является одним из главных символов Барселоны. А что Вы думаете на этот счет? Интересно знать! 22-этажное здание, получившие в народе название «Ромашка», расположено рядом с Республиканской клинической больницей. По некоторым городским легендам, архитекторы планировали построить дом, похожий на початок кукурузы. Однако "Ромашкой" эту башню назвали проектировщики за то, что в плане объект имеет некоторое сходство с этим цветком.

Если смотреть на план, то в сечении квартиры расположены по кругу, как лепестки у цветка. В любом случае, так называемая «Ромашка» в 80-е годы прошлого века была одним из самых амбициозных жилищных проектов города. Здание увенчало массивное сооружение из камня и металла, которое похоже или на цветок, или «летающую тарелку», где было задумано разместить бар со смотровой площадкой.

Проект самого высокого здания Кишинева был закончен в 1986 г. архитектором Олегом Вронским и инженером А. Марианом. С вопросом о предназначении постройки связано много мифов. По одной версии, в 1980 г. Вронский получил приказ от Министерства строительства спроектировать санаторий-профилакторий для сотрудников Министерства строительства, по другой - «Ромашка» задумывалась как гостиница. Говорят также, что у Министерства строительства были более амбициозные планы на «Ромашку», и там предполагалось иметь банкетный зал, кинотеатр, гимнастический зал, библиотеку и ресторан на самой верхушке дома, которая должна была вращаться вокруг своей оси.

Однако архитектор Олег Вронский в одном из своих интервью объяснил, что в Кишинёве в то время не было таких технологий. По его словам, на создание получившегося архитектурного шедевра его вдохновил знаменитый жилищный комплекс «Марина-сити», построенный в 1964 г. в Чикаго. До 1997 г. башня «Ромашка» считалась общежитием, а потом её юридический статус переделали в «жилой дом», отдали в эксплуатацию для более социальных нужд того времени.