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Политика
ДПМ намерена в воскресенье доказать, что она за Молдову
20.10.2018

Национальное собрание "ДПМ - за Молдову" пройдет в воскресенье в 11.00 на центральной площади Кишинева. Его организует Демократическая партия с участием "своих членов и сторонников со всей республики". Цель мероприятия - "презентация принципов, стоящих в основе программы партии на ближайшие годы". Детали и повестка дня мероприятия - не раскрываются. 

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На площади уже установлена огромная сцена. В социальных сетях опубликован сценарий манифестаций, который содержит список выступающих, тему выступлений, количество участников из каждого района и даже рекомендации по внешнему виду и одежде участников манифестации.
Источники в системе образования сообщают, что преподавателей школ, гимназий и лицеев массово сгоняют на воскресный митинг ДПМ, пишут пользователи социальных сетей: «Из районов люди вынуждены будут поехать из-за страха потерять работу. Например, в северных районах, максимально удаленных от Кишинева, сбор назначен на 4 утра. В операции по доставке людей также задействованы представители местной власти (более 4/5 всех примаров страны сейчас входят в административную пирамиду ДПМ). А вы думали, будет по-другому? Вспомните митинги за евроинтеграцию Филата. Все происходило точно также. Только "ентузиазьму" было поболее - люди еще не знали, что их партийные шефы в это время "пилят" миллиард с помощью Илана вездесущего... К митингу ДПМ будьте готовы! Всегда готовы!».


 
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