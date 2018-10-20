Федерация футбола получит 0,5129 га земли на берегу озера Валя Морилор

Федерация футбола Молдовы (ФФМ) получит 0,5129 га земли на берегу Кишиневского озера Valea morilor под строительство и обустройство стадиона для пляжного футбола вместимостью 1100 мест.

Как сообщает "ИНФОТАГ", это предусматривает соответствующее постановление правительства, обнародованное в пятницу в Monitorul oficial. Согласно ему, Агентство публичной собственности должно обеспечить передачу участка, находящегося сейчас в пользовании выставочного центра Moldexpo, а также мониторинг порядка его использования.

Участок передается ФФМ на 25 лет - в суперфиций, который является видом вещного права. На основании договора суперфиция (согласно Википедии) "возникает право пользования чужим земельным участком для застройки". В отличие от права аренды, землепользователь "может продать право суперфиция другому лицу, передать его по наследству и даже заложить".

Плата за суперфиций земельного участка, решением правительства, "будет определена в соответствии с Законом в„–1308/1997 о нормативной цене и порядке купли-продажи земли, а полученные средства будут перечислены в государственный бюджет".