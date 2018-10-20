Николай Паскару: Нам в Республике Молдова нужна революция, но не с разрушительными последствиями

T.: Господин Паскару, ПСРМ уже объявила о своем намерении выдвинуть вас в качестве кандидата в депутаты по избирательному округу Рэзень на парламентских выборах 24 февраля 2019 года. Что это означает для вас?

Н.П.: ПСРМ – единственная партия, предложение которой я мог принять. Мы являемся активной организацией, у которой есть опыт работы в различных неправительственных организациях. Мы восприимчивы к тому, что происходит в обществе и политике. Я мог принять такое предложение только от ПСРМ, учитывая, что это партия с хорошей репутацией, которая не участвовала в краже миллиарда, и выдвинула своего главу в президенты страны, и его поддержало большинство граждан. Это партия, ценности которой мы разделяем. Честно говоря, для меня это большая честь, быть выдвинутым ПСРМ, поэтому я и согласился. В команде проще участвовать в выборах. Хочу подчеркнуть, что не являюсь членом партии, просто ПСРМ меня поддержит. Для меня большая честь быть выдвинутым партией, лидером которой является президент Республики Молдова.

T.: Какова причина, по которой вы согласились участвовать именно в этих выборах, учитывая, что ранее вы не выдвигались?

Н. П.: Да, действительно, ранее я холодно относился к политике. Изначально у меня не было большого желания ввязываться в политику, потому что у меня очень много работы в моей сфере деятельности. Я согласился участвовать в выборах именно в этом году, потому что создавшаяся в стране ситуация не может оставить меня равнодушным. В стране просто катастрофа, есть много вещей, которые мне не нравятся, которые требуют вмешательства. Я делаю первые шаги в политике, я молод, и думаю, что нам нужна революция, но без разрушительных последствий, чтобы изменился политический класс. В молдавской политике нет честных людей, нет принципиальных политиков и стратегии развития государства в будущем. Сейчас есть только оппортунисты. Политикой должны заниматься политики. Важно, чтобы политики решали проблемы простых людей, которые поверили им, и проголосовали за них. Поэтому я согласился.

T.: Вы будете баллотироваться только по одномандатному округу, или и по списку ПСРМ?

Н.П.: Это зависит не от меня. Если мне предложат, я соглашусь. Сейчас я баллотируюсь по одномандатному округу, и это очень сложный округ для партии и для меня, но я попробую. Если мне предложат баллотироваться по списку, я соглашусь, потому что это выгодно и мне, и организации.

T.: Вы являетесь председателем Национального движения «Воевод». Чем, на практике, занимается эта организация?

Н.П.: Продвижением здорового образа жизни и национальных молодежных проектов. У нас были десятки проектов, касающихся суверенитета и государственности Республики Молдова. Мы проводили пресс-конференции, торжества, семинары, нацеленные на продвижение нашей страны. Мы патриотическая организация, которая фокусируется на интересах Республики Молдова и ее граждан.

T.: Будет ли НД «Воевод» участвовать в предвыборной кампании? Если да, то как именно? Будет ли движение поддерживать вас как кандидата, или других потенциальных депутатов?

Н.П.: Правительственные организации ограничены в своем участии в различных процессах. Мы не обсуждали участие движения в предвыборной кампании. Однако, молодые люди, мои друзья, коллеги, я надеюсь, поддержат меня. Мы и так всегда участвовали в разнообразных мероприятиях.

T.: Что для вас должность депутата? Если вы им станете, какая сфера будет для вас приоритетной?

Н.П.: Должность депутата это возможность быть ближе к людям и помогать им. Мы, как организация, не располагаем возможностями, но у нас сотни заявок, просьб, проблем граждан. Мы бываем на местах, говорим с гражданами, а кресло депутата даст мне возможность помочь людям. Если я стану депутатом, я буду помогать пожилым людям. Я попытаюсь сделать их жизнь более достойной, увеличить их пенсии. Необходимо восстановить справедливость по отношению к ним. Я займусь вопросами молодежи, и именно детей дошкольного возраста. Важно, чтобы дети принимали участие в самых различных мероприятиях. Также я буду заниматься вопросами доступности малого бизнеса для молодежи. Важно создать условия для того, чтобы люди не уезжали из страны. Я считаю, что Республика Молдова должна быть суверенным государством, сохранить свои границы, целостность, чтобы мы были хозяевами у себя дома. Я сделаю все возможное, чтобы усилить спецслужбы, чтобы они могли работать именно на благо государственной безопасности. У нас много экологических проблем, и будет очень хорошо, если мы проанализируем эту сферу. Экология – это завтрашний день, это будущее и здоровье граждан. Я поставлю акцент именно на это.

Т.: Известны ли вам потенциальные кандидаты, которые могли бы стать вашими соперниками в данном округе?

Н.П.: Честно говоря, не знаю, потому что я был, вероятно, одним из первых, кто объявил о своем намерении баллотироваться. Уже ясно, что правящая власть привлечет кандидатов с деньгами. Мне будет сложно, потому что у меня нет денег. Многие избиратели руководствуются выгодой, которую им могут принести те или иные кандидаты. Я постараюсь построить свою стратегию на том, что я делал на протяжении многих лет, потому что у меня есть реальные результаты. Я постараюсь воспользоваться тем опытом, который у меня есть. Будет очень сложно, потому что именно этот район является особенным. Мы понимаем, что практически во всех селах района Яловень была принята антигосударственная декларация об объединении с Румынией. В этом округе нет ни одного примара-социалиста, все они демократы. Будет очень трудно. Мой первый шаг в политике будет очень сложным, но я попробую справиться, и убедить людей выйти голосовать за меня. Я сделаю все возможное и невозможное.