Игорь Додон: Скорее всего, я не буду баллотироваться по одномандатному округу

Президент Игорь Додон говорит, что, скорее всего не будет баллотироваться ни в одном одномандатном округе на следующих парламентских выборах. Однако может баллотироваться по спискам Партии социалистов, передает IPN.

„Почему? Потому что мы победили на выборах в одном национальном избирательном округе, и будет неправильным баллотироваться сейчас по определенному избирательному округу. По списку, мы рассматриваем этот вариант, и не исключаю, что буду баллотироваться так, но решение на этот счет мы огласим позже”, - заявил глава государства в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова.

По мнению главы государства, ПСРМ-единственная партия, которая имеет шанс получить большинство в следующем парламенте. Если этого не произойдет, социалисты не будут создавать альянс с демократами, заявил Игорь Додон. Кроме того, социалисты попытаются „договориться” с независимыми депутатами, если они будут. „Если ничего не выйдет, то я думаю, что во второй половине следующего года состоятся досрочные парламентские выборы”, - сказал президент.