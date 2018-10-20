„Termoelectrica”: Альтернативные системы отопления опасны

Индивидуальные отопительные системы, как альтернатива централизованной системе, на первый взгляд позволяют сэкономить, но они могут представлять реальную опасность для жизни человека, для экологии, а также для энергетической безопасности страны.

Решением могла бы стать система горизонтального распределения. Мнение было озвучено генеральным директором предприятия „Termoelectrica” Вячеславом Ени на международной конференции „Эффективное городское отопление: Решения и проблемы”, проходящей в Кишинёве 19–20 октября, передаёт IPN.

По словам Вячеслава Ени, в ряде городов страны, включая муниципий Кишинёв, наблюдается тенденция отключения от Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) и установки альтернативных источников отопления, которые могут приводить к опасным, даже фатальным последствиям. Поставщик тестирует вариант в виде индивидуальных теплопунктов, действующих в рамках СЦТ, с горизонтальным распределением. Они были опробованы в ряде многоквартирных домов старого типа. Благодаря этой системе, потребитель имеет возможность включать и отключать отопление по своему желанию, при этом отсутствует угроза выбросов двуокиси углерода. Кроме того, можно сэкономить до 30% от суммы счёта.

Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач считает, что АО „Termoelectrica” вступило на новый путь развития – путь привлечения инвестиций и повышения качества услуг. „Лично пользуюсь услугами АО „Termoelectrica”. За последние годы качество оказываемых услуг повысилось, обеспечено непрерывное обслуживание, что очень важно для конечного потребителя”, - отметил Копач.

Представитель Всемирного банка в Молдове, Санду Гидирим, отметил, что „Termoelectrica” предлагает новый подход по сравнению со своими предшественниками, ориентированный на потребителя, на повышение эффективности затрат, повышение операционной работоспособности сектора и оказание услуг высокого качества. Предприятие обеспечивает непрерывное горячее водоснабжение, которого не было никогда ранее. „СЦТ – это уникальное решение, обеспечивающее экологически чистое снабжение потребителей теплом, не оказывающее отрицательного вохдействия на здоровье населения. Хотелось бы, чтобы и потребители понимали, что невозможно в одночасье поменять ситуацию, которая сохранялась более 20 лет. Termoelectrica нужно время и понимание со стороны потребителей. Но то, что уже сделано, вселяет уверенность”, - заявил Санду Гидирим.

По словам директора Института энергетики при Министерстве образования, культуры и исследований Михая Тыршу, проведённое исследование позволило установить, что при использовании индивидуальных отопительных систем выделяется очень большое количество двуокиси углерода, окиси углерода и других вредных веществ. По сравнению с СЦТ, индивидуальные котлы дают на 86% больше выбросов в атмосферу, поскольку оказывается упущенной возможность когенерации. Михай Тыршу также отметил, что было бы хорошо, чтобы трубы от котлов выходили не на улицу, а располагались, хотя бы, на крышах зданий. Директор Института энергетики сообщил, что отключения квартир от централизованной системы достигли своего пика в 2003–2004 годах, а к 2018 году их частота снизилась.

Как рассказал председатель профессиональной ассоциации COGEN România Василе Мунтеницэ, в Румынии загрязнение воздуха ежегодно становится причиной смерти 23 тысяч человек, и эта страна не может считаться успешным примером в плане повышения эффективности энергетики. Влияние, оказываемое альтернативным отопительным оборудованием, катастрофично, поэтому школы и органы власти обязаны доводить эту информацию до населения.

В субботу конференция продолжится серией экскурсий: на I-й блок Теплоэлектроцентрали, на Насосные станции №1 и №8, в многоквартирный дом с Автономным централизованным отоплением.