ДПМ находится в шаге от ошибки, которая может стать роковой

Демократическая партия Молдовы заявила о намерении провести консультативный референдум относительно внесения в Конституцию цели европейской интеграции после неудачной попытки внести поправки в Основной закон в парламенте.

Одни считают, что ДПМ предприняла тем самым успешный тактический ход, но существует также мнение, что этот референдум может обернуться против демократов.

Прежде всего, нужно попытаться понять, почему ДПМ так яростно выступает за внесение изменений в Конституцию. Одно из возможных объяснений заключается в том, что ДПМ с опозданием осознала огромную ошибку, которую она совершила, объявив о своем переходе на промолдавскую платформу. Несмотря на то, что представители власти заявляли, что ДПМ по-прежнему остается сторонником европейской интеграции Республики Молдова, для общественности переход на новую платформу был равносилен отказу от сегмента проевропейского электората. Таким образом, сделав видимое движением к левоцентристам, ДПМ отдала практически полностью в распоряжение ПДС и ПДП проевропейский электорат. А это, по некоторым оценкам, составляет примерно половину от числа избирателей, которые обычно участвуют в голосовании. Таким образом, невольно, власть укрепила (по крайней мере теоретически) шансы проевропейской оппозиции на следующих выборах.

Более того, похоже, власть поняла, что их вторая ставка тоже не очень оправдывается - переманивание (на промолдавской платформе) части электората ПСРМ. Этот электорат довольно стабилен, и не исключено, что ДПМ это поняла только после того, как увидела, что ее месседжи на новой платформе не получают соответствующей отдачи со стороны этого электората. Таким образом, ДПМ прилагает усилия, чтобы исправить ошибку, которую она совершила, пытаясь снова стать проевропейской партией (на уровне восприятия избирателей).

Однако же, запустив инициативу организации консультативного референдума, кажется, ДПМ совершает новую большую ошибку. Если этот референдум состоится в день выборов, он окажет решающее влияние на голосование, поскольку будет стопроцентно доминирован геополитическим фактором. Молдавские избиратели пойдут на выборы, чтобы сделать геополитический выбор - Запад или Восток. Таким образом, мы получим новую поляризацию, где на одном полюсе - проевропейская оппозиция, которая более надежна, нежели ДПМ в глазах проевропейского электората, а на другом - социалисты. Электорат обоих лагерей мобилизуется по максимуму, а на первый план выйдет так называемый принцип полезного голосования. Вероятнее всего, Демпартия не сможет найти себе место в новой политической поляризации, и ее шансы резко упадут.

Более того, если до сих пор можно было предполагать, что часть проевропейского электората проявит абсентеизм, не видя себя в офертах нынешних проевропейских партий, то сейчас референдум мобилизует этот электорат. И если эта часть электората все-таки выйдет голосовать и выскажет свое мнение в рамках референдума, то этот электорат уже проголосует и в рамках парламентских выборов. Даже если избиратели этой категории будут выбирать «меньшее зло», их голос, скорее всего, будет «ЗА» проевропейских оппозиционеров, то есть голос, который не будет устраивать ДПМ.

В качестве вывода можно сказать, что после совершения огромной ошибки с переходом на промолдавскую платформу, ДПМ находится в шаге от новой ошибки. И она может оказаться роковой для нынешней власти.