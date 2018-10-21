Водительские права в Молдове: как можно получить штраф в тысячи долларов

Тюремный срок и огромные штрафы. Какое отношение ко всему этому имеют водительские права?

Бизнес на водительских правах в Молдове достаточно распространен. И хотя власти ужесточили наказание за такого рода правонарушения, довольно часто в сводках правоохранительных органов мелькает информация о новых случаях задержания тех, кто решил подзаработать на помощи в получении заветного водительского удостоверения.

В одном из последних случаев прокуроры довели до суда уголовное дело на экзаменатора, который подсказывал или вовсе сдавал тестирование за своих клиентов. При этом дело он поставил на поток. За такой бизнес ему грозит штраф в тысячи долларов или внушительный тюремный срок.

На экзамен вместо клиента

Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, "завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями на сотрудника управления регистрации транспортных средств и квалификации водителей автомобилей при Агентстве публичных услуг".

В ходе следствия, как отметили в структуре, удалось установить, что служащий в качестве члена экзаменационной комиссии с ноября 2017-го по февраль этого года помогал пройти экзамены на получение водительских прав, вводя правильные ответы, диктуя шепотом, подсказывая жестами или проходя тестирование вместо своих клиентов.

Такую услугу он оказал более чем 300 гражданам, которые благодаря его "помощи" получили водительское удостоверение.

Что говорит закон?

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый признал вину в совершении преступления по статье 327 п.2 b1) Уголовного кодекса Молдовы "Злоупотребление властью или служебным положением".

Ему грозит штраф в размере от 67 с половиной тысячи леев до 117 с половиной тысяч (4-6,8 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка РМ), либо тюремный срок от двух до шести лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение от 5 до 10 лет.

"С целью восстановления причиненного ущерба применена процедура секвестра имущества обвиняемого на сумму в 96 тысяч 558 леев", — отметили в прокуратуре.

Спрос рождает предложение?

Купить водительские права в Молдове действительно стало гораздо сложнее, чем раньше. Впрочем, желающих приобрести заветный документ меньше не стало. По-прежнему находятся те, кто ищет возможность обойти сложную процедуру проверки знаний и навыков вождения.

Как заявил Sputnik заместитель председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару, сдача экзамена на получение водительских прав предусматривает две составляющих: теоретическую и практическую.

"По сдаче теоретической части у экзаменуемых проблем не возникает, так как весь процесс проходит под мониторингом видеокамер, установленных в классах. Более того, теоретический тест сдается на компьютере, он же определяет результаты работ. Здесь человеческий фактор полностью исключен", — отметил эксперт.

Что же касается практической части экзамена, то тут, по словам собеседника, возникают проблемы, в том числе связанные с единичными случаями коррупции, когда экзаменатор намекает на " упрощенную" процедуру получения водительских прав. Однако и здесь становится все сложнее хитрить и изворачиваться, надеясь получить от будущего водителя энную сумму за помощь в получении документов.

Так, власти постарались оснастить автомобили, на которых сдаются экзамен, видеооборудованием. По словам Кожокару, также внедряется проект по строительству и техническому оснащению специальных автодромов, на которых соискатели водительских прав будут сдавать экзамен.

"Такие меры помогут полностью исключить коррупцию из процесса получения водительских удостоверений и выпускать на дороги республики настоящих водителей, сэкономив в их карманах довольно круглые суммы", — считает эксперт.

Аннулирование водительских прав

Весной этого года в Молдове прошли многочисленные обыски, связанные с бизнесом на водительских правах. По итогам спецоперации задержали пятерых человек — главу, замруководителя одного из управлений, а также троих инспекторов Агентства публичных услуг Молдовы.

Правоохранительные органы выяснили, что водительские права можно было купить за 500-1500 евро. К слову, из года в год "стоимость" удачной сдачи экзаменов на вождение растет. Видимо, всему виной то, что органы по борьбе с коррупцией плотно взялись за этот "бизнес", и продавать права стало куда сложнее.

Осенью 2016 года молдавские власти впервые решились применить практику аннулирования водительских прав, полученных незаконным путем. Тогда после серьезного внутреннего расследования, связанного с мерами по борьбе с коррупцией, Госпредприятие CRIS Registru аннулировало водительские удостоверения 17 граждан, которые "прошли тестирование "незаконно", а их экзаменаторами не были включены все нарушения и ошибки"