Андрей Негруца: И оппозиция, и правительство несут равную ответственность за проблемы Молдовы

Андрей Негруца родился в 1972 году в городе Тирасполь. Покинул Молдову в 1992 году. Ведет предпринимательскую деятельность в России и Германии. Намерен инвестировать в несколько секторов в Республике Молдова, но пока не раскрывает детали. 17 августа участвовал в Конгрессе диаспоры, где он был одним из спикеров. Андрей Негруца согласился побеседовать на разные темы с корреспондентом ТРИБУНА.

I. Молдова – глазами молдаванина, который живет за границей

Т: Андрей, добрый день.

А.Н.: Здравствуйте!

Т: Вы представитель диаспоры. Вы покинули Молдову в 1992 году. Какова жизнь вне страны?

А.Н.: Жизнь вне страны разная. Моя история – счастливая. Где бы я ни работал, я встречал добрых и порядочных людей. Мне было у кого учиться как правильно работать и как строить отношения с людьми.

Т: Ваша речь на Конгрессе диаспоры, организованным правительством, была очень уравновешенной. Хотя обычно диаспора очень критична к власти. Надо понимать, Вы удовлетворены правительством?

А.Н.: У меня не было никаких ожиданий от правительства, и, соответственно, мне не с чего быть удовлетворенным. Но я могу сказать точно: Молдова находится в плохом состоянии. Экономика республики примитивна. Люди уезжают из страны. Смертность ниже рождаемости. Общество стареет. Чувствуется напряженность в обществе. В народе преобладает недовольство. Люди агрессивны и очень разочарованы. Из этих и многих других обескураживающих факторов и вытекает оценка деятельности правительства.

Т: Исходя из этого, как вы оцениваете работу правительства? Над чем оно должно работать?

А.Н.: У молдавской экономики много системных проблем. И подход к их решению должен быть системным. Я замечаю стремление правительства удивлять общество. Кажется, им хочется впечатлить людей какими-то большими инициативами. Но остается непонятным, почему правительство решило сделать «именно это, а не что-то другое». Неясно, как правительство приоритезирует проблемы. Было бы корректно публично представить список вопросов, которые правительство считает приоритетными, и объяснить, почему. Затем должен появиться план действий для их решения. Таким образом, действия правительства стали бы предсказуемыми и прозрачными, и бизнес-сообщество смогло бы в ним взаимодействовать, создавая синергию. Это бы привело к сближению общества и правительства.

Т: В правительстве говорят, что они унаследовали эти проблемы. Говорят, что не они виноваты и что как раз они их решают.

А.Н.: От кого они их унаследовали? В той или иной форме те, кто сегодня находится правит страной, годами находились в коридорах власти, как и те, которые называют себя оппозицией. Где был г-н Дьяков? Или г-жа Санду? Или г-н Лупу? Или г-н Настасе? Или г-н Гимпу? Или г-н Додон? Все проблемы они унаследовали от самих себя – это все то, что они же откладывали «на завтра». И сейчас они делают то же самое.

В Молдове происходит ротация вокруг власти одних и тех же людей.

Думаю, что все – и правительство, и оппозиция– ответственны за плохое состояние экономики и нежелание инвесторов приезжать в Молдову.

Т: Не могли бы вы привести несколько примеров, показывающих, насколько правительство Германии лучше, чем правительство Молдовы?

А.Н.: Это слишком общий подход. Скажу просто: правительство Германии лучше со всех точек зрения. Прозрачность. Приоритезация. Организация и планирование. Эффективность. Коммуникация. Немецкие лидеры на всех уровнях абсолютно отличаются от лидеров в Молдове. Они действительно служат своему народу и своей стране. В Молдове большая часть правительства и те, кто пытается занять их место, знают жизнь только из окон «служебной машины». Они борются за оплачиваемые из бюджета офисы и секретарей, которые делают им кофе и чай. Они борются за служебные автомобили с водителями, которые покорно ждут их у дверей.

Они бьются между собой за кресла. И их борьба уничтожает страну.

Экономика не развивается. Есть секторы, которые остались еще на советском уровне и уже находятся на грани катастрофы, например, железнодорожный транспорт.

Т: Ни правительство, ни оппозиция не кажутся Вам достойными. Скоро будут выборы – за кого будете голосовать?

А.Н.: Я не хотел бы сводить выбор лишь к этим двум категориям.

Это бы означало, что все достойные люди только в них. Но я так не думаю.

II. Если бы бизнесмены относились к своим клиентам, так же как политики относятся к избирателям – бизнес бы умер

Т: Мне кажется, что для бизнесмена у Вас слишком прямые подходы.

А.Н.: Так кажется. В бизнесе все по-другому. Более честно и прозрачно.

Уверен, что успех полностью зависит от способности удовлетворять ожидания потребителей и развивать команду. Будь то фармацевтика, торговля, строительство или общественное питание, на все, что я делаю, я всегда смотрю с позиции удовлетворения потребителя. Это научило меня подбирать и обучать людей, создавать команды и объединять их общей целью. При этом сам я никогда не удовлетворен полностью своими товарами и услугами, так как знаю, что всегда можно сделать еще лучше. Думаю, поэтому мои проекты конкурентоспособны. Но если бы бизнесы относились к своим клиентам также, как правители относятся к людям, они бы остались без клиентов. То есть, бизнес бы умер.

Т: Вы богатый человек?

А.Н.: Я не беден.

Т: Простите мою настойчивость, но насколько Вы небедны?

А.Н.: Я очень далек от того, чтобы быть бедным. Но, в отличие от молдавских политиков, могу подтвердить происхождение всех своих доходов. Они задекларированы везде, где у меня есть бизнес. И в России, и в Германии.

III. Менеджеры или политики?

Т: Что Вы делаете в Молдове? Надолго приехали?

А.Н.: Мой сын решил вернуться на Родину и на сегодняшний день обучается на мастерате в Кишиневе. Мы решили вместе реализовать здесь несколько проектов. В процессе исследования рынка я общался с большим количеством людей, среди которых были и предприниматели. Был удивлен, удручающей атмосферой в деловой среде. Очень много пессимистично настроенных людей. Почти все! Они не доверяют правительству и говорят, что государство непредсказуемо. Многие люди говорят в страхе, шепотом. Прячут телефоны.

Это неестественное поведение для 2018 года и общества, которое стремится к демократии. Я признаю, что некоторые из них преувеличивают, но в целом это слишком распространенный феномен. Большинство из тех, кому я говорил, что хочу реализовать какие-то проекты в Молдове, были поражены. Они прямо мне рекомендовали поберечь деньги.

Т: И Вы отказались?

А.Н.: Не отказался. Я не отказываюсь от своих идей. Но упомянутые проблемы многих мотивируют не инвестировать в Молдову. Эта тенденция будет препятствовать развитию экономики. Принимая во внимание отток людей и старение общества, экономика Молдовы переживает период, полный опасностей. По сравнению со странами, где у меня есть бизнес, Молдова кажется местом, застывшим в прошлом.

Т: Если бы у Вас была такая возможность, что бы Вы изменили?

А.Н.: Прежде всего, изменения должны начинаться сверху вниз, а не наоборот. В руководстве Молдовы должны появиться новые люди с реальным управленческим опытом, а не придуманным. Молдова не является экономической и военной державой. Молдова не занимается политикой. Я считаю, что термин «политика» позволяет нашим лидерам находить легкие оправдания неспособности изменить положение дел в стране. Я бы отказался от понятия «политика» в Молдове. Так стало бы понятно, что руководители страны должны быть менеджерами. Думаю, что это должны быть люди, которые создали что-то с нуля. За свой счет. У таких людей другое отношение и к людям, и к деньгам.

Т: Если бы Вы видели таких людей в правительстве, Вы бы инвестировали в Молдову?

А.Н.: Да. Я бы смело инвестировал. Я был бы уверен, что у нас одни и те же цели и общие ценности. Думаю, из страны, управляемой ответственными менеджерами, люди бы не уезжали.

Т: Считаете ли Вы, что такие люди есть в Молдове?

А.Н.: Не сомневаюсь, что есть.

Т: Почему их не видно?

А.Н.: Потому что они работают. У них нет времени на публичные спектакли. Они сосредоточены на своем деле.

Т: Что нужно сделать, чтобы эти люди вышли вперед?

А.Н.: Проголосовать. И изменить отношение к процедуре голосования. Нам нужно научиться изучать историю каждого кандидата и цели, которые он преследует. Когда мы научимся это делать, большинство претендентов отпадут, и выбор станет намного проще.

Т: Вы собираетесь голосовать?

А.Н.: Конечно!

Т: Вы знаете, за кого проголосуете?

А.Н.: Еще нет. Все кандидаты еще неизвестны, и я еще не знаком с их программами. Буду голосовать только после того, как буду знать, за что голосую.

Т: До выборов осталось мало времени. Мы надеемся, что они принесут новых людей и идеи, которые убедят Вас инвестировать в Молдову. И убедят других последовать Вашему примеру. Было бы хорошо, если бы экономически Молдова была похожа на Германию.

А.Н.: И я разделяю те же надежды. Считаю, что Ваше желание приблизить экономический уровень Молдовы к уровню Германии достижимо.

Т: Ваши слова да Богу в уши! Спасибо за беседу. Желаю Вам успеха, и мы ждем Вас с новостями.

А.Н.: И я благодарю вас. С удовольствием побеседую с Вами еще.

Кристина Пендя