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Экономика
Граждане Молдовы берут больше кредитов: в сентябре банки выдали почти 20 тысяч займов
22.10.2018

Граждане Молдовы берут больше кредитов. В сентябре банки выдали почти 20 тысяч займов, это примерно на две с половиной тысячи больше, чем годом ранее. Их общая сумма составила почти 34 миллиарда леев.

Согласно статистике, большинство выданных кредитов, примерно 6500, потребительские. Общая сумма таких займов достигла почти пяти миллиардов леев.

Примерно 420 кредитов выдали под строительство недвижимости. А более 170 - на развитие торговли. Их общая сумма составила почти девять миллиардов леев.


 
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