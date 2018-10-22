25 октября истекает срок подтверждения законности владения огнестрельным оружием. До этого дня обладатели пистолетов и ружей должны явиться в инспекторат полиции по месту прописки.

При себе следует иметь справки из психоневрологического и наркодиспансеров, а также справку от участкового о наличии сейфа для хранения оружия.

Граждане, которые не явятся в полицию до 25 октября, будут лишены права на хранение и ношение оружия.

Проверка законности владения огнестрельным оружием проводится в нашей стране каждые пять лет.

По данным Генерального инспектората полиции, в Молдове зарегистрировано почти 70 тысяч единиц огнестрельного оружия, которым владеют более 57 тысяч граждан.