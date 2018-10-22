«Задание» Кремля выполнено: евроинтеграция похоронена, несогласных разгонят водометами Эрдогана

Заставь молдаванина евроинтегрироваться ... и он потянется к диктатуре. Почему визит президента Турции в Кишинев засвидетельствовал крах политики евроассоциации, проводимой властями Молдовы и ЕС.

Кто растревожил молдавский муравейник

Так произошло, что когда в парламенте Молдовы решался вопрос о включении в Конституцию положения о евроинтеграции страны, в Кишинев прибыл с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Было ли это совпадением, или власти специально синхронизировали два события - неясно. Однако на каком-то глубинном уровне между судьбой молдавской евроинтеграциии приездом главы Турции действительно существуетопределенная связь. И, возможно, поэтому молдавский политический муравейник так сильно растревожился в эти дни.

Дошло до того, что лидер ПКРМ, ранее называвший соглашение с ЕС «предательством интересов страны», согласился поддержать новый пункт в Конституции. Но при одном условии. «Я предложил господину Канду: мы голосуем, но только тут же меняем название должности с президента РМ на султана РМ», - рассказал Владимир Воронин.

Вы улавливаете логическую связь между двумя событиями? Нет? Это потому что она не на поверхности, а сформировалась и действует подспудно.

Когда же на самом деле началась «неевропейская эпоха»?

Взаимозависимость хорошо почувствовали некоторые молдавские политологи. В частности, Алексей Тулбуре даже объявил, что в истории страны началась новая «неевропейская эпоха». Он утверждает, что якобы к этой мысли приводит «все, в том числе визит лидера, который имеет репутацию авторитарного руководителя, нового диктатора Востока, это блокирование города в самых худших традициях недемократических режимов». Интересно, что столь резкие заявления почему-то не прозвучали, когда летом 2012 г. Кишинев посетила Ангела Меркель. Тогда маршрут передвижения немецкого канцлера былобезопасенс привычной для этой нации дотошностью:канализационные люки были заварены, а все ямы в дорогах запломбированы. Для обеспечения охраны высокого гостя власть бросила сотнисотрудников службы безопасности. На зданиях дежурили снайперы.

Еще более суровые меры были приняты во время визита в 2011 г. вице-президента США Джо Байдена. В Кишинев со всей страны прибыло более 3000 полицейских и телохранителей, которые действовали под руководством100 сотрудников американских спецслужб. Подготовка началась еще за неделю до визита. Опять же пломбировались ямы на дорогах,вывозились мусорные баки. Были проверены все канализационные трубы и вентиляционные отверстия с целью узнать, не установлены ли там скрытые взрывные устройства.

Почему же во время визитов Меркель и Байдена никому не пришло в голову объявить, что в Молдове началась иная, «европейская» эпоха, которую отличает стремление к дисциплине и порядку? А всполошились только сегодня?

«Убирайтесь в азиатские страны»

Удивительно, но один из лидеров внепарламентской оппозиции, даже находясь в США, где встречался с конгрессменами и сенаторами, чиновниками госдепа и промоуторами цветных революций из Международного республиканского института, Национального демократического института, Национального фонда за демократию, не удержался и включился в яростную политическую полемику на родине. В социальных сетях лидер Платфоры«DA», Андрей Нэстасе написал, что «Эрдоган не приехал с пустыми руками к своим друзьям, а привез с собой две специальные машины для подавления мирных протестующих, когда терпение наше закончится... «плахотнюки», «лянки» – это не Европа. Забирайте своих «додонов», «лянкэ» и убирайтесь лучше в азиатские страны, туда, где власти боятся своего народа и ходят за ним с оружием. Республика Молдова принадлежит Европе и ее ценностям». Возможно ли, что Нэстасе был столь резок, потому что его испугали две спецмашины с водометами, подаренные Эрдоганом? Но разве в Германии, где живет семья лидера Платформы «DA», не разгоняют митингующих водометами и слезоточивым газом? Ав Неаполе, Стокгольме,Париже и всюду, где нужно,не используют резиновые пули в борьбе с беспорядками? Может, в США, расположения которых так добивается Нэстасе, не делают то же самое? А во время инаугурации Трампа из-за массовых беспорядков, не арестовали 240 человек? И что, если бы спецмашины подарила Меркель, они бы вписались в евроценности? По-видимому, нападки и резкая реакция политиков и комментаторов вызвана другим.

Ощущение краха

Так почему же возникла такая бурная реакция (мы привели лишь часть острых высказываний) на попытку внести евроинтеграцию в Конституцию и приезд Тайипа Эрдогана? Да еще два события связали вместе?

По-видимому, имело место наслоение многих факторов и возник эффект последней капли.Народ евроинтеграцией по-молдавски сыт по горло. 9 лет под европейскими флагами творились самые бесстыдные вещи. Партии, создававшие правящие альянсы, узурпировали власть и занимались воровством. Было получено около 3 млрд. евро кредитов и грантов, то есть по 1000 евро на каждого жителя. Но для страны и людей ничего не сделано. Деньги украдены или отмыты. Долги повесили на граждан. Закрывались школы и больницы. Инфраструктура в упадке.

Выборы фальсифицировались. Политических конкурентов или снимали с выборов, или изгоняли из Молдовы. А если они и побеждали, как например, недавно в Кишиневе, результаты голосования признавались недействительными. Референдумы по важным вопросам запрещались. Депутатов парламента покупали как проституток в борделе. Политики и чиновники, виновные в краже миллиарда из банков разгуливают на свободе, а украденное выплачивает народ.

Но главное граждане (особенно молодые) не связывают свое будущее с РМ. По данным ЦРУ, по уровню истинной убыли населения Молдова занимает 211 место из 221 страны. Коэффициент убыли -9,4. Хуже обстоят дела только в островных государствах: Гуам, Пуэрто-Рико, Северные Марианские Острова, Микронезия и др.Таким образом, в обществе накопилась грандиозная усталость от того, что происходит. Аевроинтеграция стала синонимом воровства, коррупции, лицемерия и лжи, всего самого худшего, что мы видели за эти 9 лет. И вот власть, словно желая увековечить всю эту мерзость и безобразия, предложила внести пункт о «евроинтеграции» в Конституцию. Причем для многих было очевидным, что данные действия – обман, плутовство, политический трюк. Как известно, попытка властей провалилась, а посещение Молдовы Эрдоганом только усилило ощущение, что эпохе«евроинтергаторов» и псевдоассоциации приходит конец.

Но кроме этого, визит президента Турции в Кишинев сигнализировал и о тех неоднозначных переменах, которые сегодня переживают мир и Европа, в частности.

Раскол ЕС

Безусловно, Молдова не изолирована от мира, и, как в любой маленькой стране, здесь внутриполитические процессы отражают события внешние. И в связи с соглашением об ассоциации с ЕС, страна находится под влиянием того, что происходит на континенте. А здесь, как пишет немецкое издание DieWelt, всё больше европейцев задаются вопросом: «ЕС — это все ещё сообщество? Имеет ли смысл в нём оставаться?». Проблем так много, что «все вместе они могут вызвать «раскол» союза».

Среди главных – Брексит. Лондон и Брюссель до сих пор не смоглинайти формулу цивилизованного развода.

Далее – финансовый кризис в Италии, способный обрушить зону евро и запустить новый экономический крах. И теперь Брюссель ставит Риму ультиматум по бюджетной политике.

По-прежнему не преодолен кризис беженцев. Границы не надежны, механизм приема и распределения мигрантов отсутствует. Часть стран восточной Европы отказываются принимать беженцев.

Европейский парад суверенитетов

И все же самой разрушительной силой следует признать евроскептицизм. Правительства очень многих государств начинают видеть в Брюсселе «врага» и хотят самостоятельно решать свои проблемы, а не по указке из центра. Брюссель воюет с Варшавой. На днях суд ЕС обязал Польшу отменить ряд законов, действующих в рамках судебной реформы. И ЕК впервые в истории Евросоюза запустила процедуру санкций, угрожая лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС.

Антибрюссельские настроения усиливаются даже в Германии. А главаМВД Италии МаттеоСальвинипланирует создатьв Европарламенте «Лигу лиг», своеобразный союз правыхпопулистов. И задумка имеет очень большие шансы на успех. Словом, сейчас ЕС находится в предвкушении парада суверенитетов. И подобное состояние перед развалом переживал СССР.

И такая непростая внутренняя ситуация, как обращает внимание другое немецкое издание, SüddeutscheZeitung, усугубляется всё более агрессивными действиями, «самоуверенногоКитая»,«враждебной России»ипотерявшейориентиры, деструктивной Америки. Всё это может стать непосильной ношей для Евросоюза, считает SüddeutscheZeitung .

В результате в подвешенном состоянии оказался процесс расширения ЕС. В 2003 году Брюссель обещал шести странам на Западных Балканах, что они вступят в союз. Но сегодня очень многиеграждане ЕС выступают противэтого. Они справедливо опасаются, что Балканы начнут экспортировать в союз преступность, коррупцию и дешёвую рабсилу, а также отяготят европейский бюджет многомиллиардной нагрузкой.

ДПМ – это не клуб самоубийц

И вот на этом фоне, когда «Европа трещит по швам», а Брюссель вопрос о вступлении Молдовы в союз не собирается обсуждать, ДПМ предлагает включить пункт о евроинтеграции в Конституцию. Конечно, правы те, кто видел в этой инициативе лишь хитрый маневр. Ведь еще свежи в памяти сентябрьские заявления лидера ДПМ.

Тогда Влад Плахотнюк провозгласил, что его партия отказывается от геополитики и становится «промолдавской». Так что, уже через месяц демократы отказываются от нового курса и переходят к движению зигзагами?

Однако ДПМ – это не клуб самоубийц. Устроив возню вокруг «евроинтеграции» в Конституции демократы ясно осознавали, что шансов у поправки не было. Поэтому некоторые из депутатов-демократов даже не пришли на решающее голосование. А спикер Канду еще до начала заседания заявил, что в случае неудачи возможен референдум, хотя закон это не предусматривает.

Поэтому мы вправе думать, что у затеи с евроинтеграцией, кроме определенных тактических целей, была и стратегическая, но скрытая. Какая? Для демократов очень важно окончательно отмежеваться от прошлого, списать неудачи «эпохи евроинтеграции» на Филата, Гимпу и поставить в деле жирную точку. И, как следствие, развязать себе руки для сотрудничества с любыми партнерами, например, в Азии. Скажем, с Турцией. В конце концов, у США, Китая, России, Турции есть свои интересы. Есть они и у Молдовы. Таков мировой тренд.

А Брюссель еще прибежит к демократам. После выборов, когда ПДС и платформа «DA» не наберут большинства и будут нуждаться в партнере по коалиции. И начнется новый цикл торгов.

Эрдоган и наследие «молдавской весны»

Так что молдаванам есть чему поучиться у президента Турции. Перед самым отъездом в Кишинев, в аэропорту, Эрдоган встречался с госсекретарем Помпео. Между Турцией и США в последнее время отношения стали напряженными. И в аэропорту две стороны договорились, что не будут применять друг против друга санкции. Турция в последнее время отходит от использования доллара в международной торговле, скупает золото, понимает, что в мире идет большая перестройка. И что ориентироваться сейчас строго, скажем, на ЕС или США, в общем-то, недальновидно.

Конечно, Молдова – не Турция, и у нее своя географическая, историческая и культурная реальность. Но так вышло, что именно Турция выделила немалые деньги на восстановление резиденции молдавского президента. Она была разрушена и разграблена вандалами в апреле 2009 г. Здание долго простояло законсервированным. Нужно вспомнить, что лозунги евроинтеграции и были главными во время событий «молдавской весны». Тогда коммунистическая власть вместо того, чтобы пресечь беспорядки и не допустить разрушения символов государственности, открыла протестующим доступ в здания парламента и президента. И стране был нанесен ущерб на сумму более чем миллиард лей. Прокуратура так и не установила виновных. Правда о беспорядках обществу не была предъявлена. Однако экс-президент Владимир Воронин неоднократно утверждал, что организаторами событий апреля 2009 г. выступили зарубежные НПО, руководил акцией Алекс Григорьевс.

Когда в Турции в 2016 г. также произошла попытка госпереворота, и к ней были причастны военные с авиабазы НАТО «Инджирлик»,РеджепТайипЭрдогандействовал намного более решительно, чем молдавская власть. И президента Турции часто обвиняют в неоправданной жестокости по отношению к его врагам. Но это лучше, чем бесхребетность.

Единственный союзник

Комментируя визит турецкого лидера, Владимир Воронин заявил СМИ, что «никто не понимает, зачем приехал Эрдоган?». А зачем наведывались в Молдову в 2005 г. накануне выборов Саакашвили, Ющенко, Бэсеску? Попить с лидером ПКРМ вина в криковских подвалах? Пожалуй, ответ на вопрос, зачем приезжал Эрдоган, слишком очевиден. Он напомнил всем о событиях апреля 2009 г., о бездарно упущенном времени и конце эпохи «евроинтеграции». Но главное о том, что если руководители страны начинают торговать суверенитетом, то они плохо кончают. И у молдавской власти нет союзников за рубежом. У настоящих руководителей страны может быть только один союзник – народ.

Когорта «евроинтеграторов» вольно или невольно на отлично выполнила «задание» Кремля и «похоронила» великое дело ассоциации с ЕС. В Молдове наступают другие времена. И, возможно, страну ожидает смута. Поэтому не исключено, что подарок Эрдогана – спецмашины для разгона протестующих, окажется своевременным. После периода евроинтеграции у Молдовы накопилось очень много сложных проблем. Для их решения нужна сильная власть, сосредоточенная в одних руках. Что поделаешь: если молдаванина заставить евроинтегрироваться, его, в конце концов, потянет к диктатуре.