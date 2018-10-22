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ДПМ объявила, что Молдова больше не является самой бедной страной Европы
22.10.2018

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк заявил, что национальное собрание партии, которое состоялось в воскресенье, 21 октября, на площади Великого национального собрания, было организовано для того, чтобы объявить большие изменения для Республики Молдова. Плахотнюк рассказал о четвертом пути развития страны, промолдавском курсе, который должен стать национальной доктриной и лечь в основу политической программы партии на ближайшие годы, так как предыдущие программы показали свою неэффективность, передает IPN.

Лидер ДПМ заявил собравшимся, что в течение 27 лет было три направления, куда политики пытались вести молдавских граждан. Это европейский путь, евроазиатский путь и объединение с Румынией. По словам Плахотнюка, каждое из этих направлений имело определенную поддержку со стороны граждан, но Молдова слишком много ждала, чтобы кто-то построил ее будущее. „Мы собрались здесь вместе, чтобы шагнуть вместе на четвертый путь, путь, на который никто не имел мужество шагнуть. Это путь к Молдове, путь, который ведет к молдавским гражданам, к решению проблем людей”, - сказал Влад Плахотнюк.

Лидер ДПМ отметил, что политика Молдовы направлена на создание единого народа, на повышение уровня жизни, как в Европе, благополучия в Республике Молдова. По его словам, молдавские села будут такими же активными, как в былые времена, с инфраструктурой, дорогами, водоснабжением и канализацией, детскими садами, школами, медицинскими центрами и рабочими местами. „И в селах, и в городах люди должны получать более высокую заработную плату, и мы скоро придем с хорошей реформой в этом направлении”, - заверил лидер ДПМ.

Он добавил, что политика Молдовы - это восстановление национального достоинства, потому что нельзя больше терпеть статус геополитического объекта, как это было в последние десятилетия, когда все указывали, что делать и куда идти. „Молдова имеет право на собственную точку зрения, на свое слово в отношениях с зарубежными странами. Мы имеем право решать собственную судьбу. Я думаю, что эта концепция будет представлять отныне национальную доктрину, которой у нас не было с момента провозглашения независимости. Мы должны сами навести порядок в стране как настоящие хозяева”, - заявил Влад Плахотнюк.

Почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков заявил, что ДПМ должна сделать все возможное, чтобы Республика Молдова продолжила свое развитие. „Мы не можем идти четыре года в одном направлении, а другие четыре года в другую сторону. Партнеры хотят увидеть, какой курс будет у Молдовы в следующем году. Предлагаю быть сплоченными, работать на благо нашей родины”, - призвал Думитру Дьяков.

Премьер-министр, первый вице-председатель ДПМ Павел Филип напомнил, что почти три года ДПМ управляет Республикой Молдова, и страна доказала, что может подняться и, что имеет достоинство, что может преодолеть трудности, может открыть свой собственный путь к благополучию. По словам премьер-министра, мы можем твердо сказать, что Молдова не является самой бедной страной в Европе, даже если осталось еще очень много работы, чтобы ответить на ожидания людей. „Благодаря правлению ДПМ, люди видят результаты. Было сделано много хорошего в Молдове с 2016 года, но еще предстоит многое сделать. Наша миссия не может остановиться здесь. Отсюда должен начаться наш проект для следующего избирательного цикла: работать для Молдовы, только для Молдовы”, - сказал Павел Филип.

Председатель парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду сказал, что молдаване долго стояли на коленях, с опущенной головой, оставляли других руководить ими, потому что иногда считали себя слабыми и беспомощными, как народ. „Мы должны признать, что иногда наше отсутствие силы воли и уверенности оправдывало такое отношение. Теперь мы изменились. Эта власть, которая сделала многое в течение последних трех лет, внушает оптимизм и уверенность, в которой Республика Молдова давно нуждалась. Нужно знать, что ДПМ знает как, хочет и может управлять”, - сказал Канду.

Демократическая партия Молдовы заявила на Национальном собрании о дальнейшем внедрении Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз и внесении европейского вектора в Конституции – либо путем голосования в парламенте, либо через голосование граждан, в ходе национального референдума.

Организаторы мероприятия сказали в конце мероприятия, что на площади Великого Национального Собрания собрались около 100 тыс. молдавских граждан, сторонников и членов ДПМ.


 
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