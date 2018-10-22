Канду: Молдова не будет подавать заявку на вступление в ЕС в период председательства Румынии в ЕС

В период председательства Румынии в ЕС с 1 января по 30 июня 2019 года не будет подано заявление о вступлении в Европейский союз со стороны Республики Молдова. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в ходе передачи „Пятница с Анатолием Голя” на канале RTR Moldova, передает IPN.

Глава парламента утверждает, что с 2017 года ЕС изменился, в том числе из-за Брексита, и сейчас Европейский союз сталкивается со многими другими проблемами и неожиданными элементами, поэтому изменил немного политику принятия новых членов на ближайшее время.

„Давайте будем реалистами, конечно, румынское председательство в следующем году в Европейском союзе принесет некоторые преимущества Республики Молдова, но не заявление о вступлении. Хотелось бы назвать даты, если все было бы ясно и в Республике Молдова, и в Европейском союзе, потому что мы не должны быть оторваны от реальности. Давайте обсудим эту тему после выборов в Европейском парламенте”, - сказал Андриан Канду.