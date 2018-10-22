Женщина родила ребенка у меня на глазах, прямо в самолете, вчера вечером, 8 октября, когда я летел в Москву. Случилось чудо… Ребенок (на 29 неделе) родился чуть больше килограмма, уже не дышал… И безработная 23-летняя москвичка Софья, впервые в жизни принимавшая эти роды (она просто массажист) — своим ртом отсосала у умирающего ребенка слизь из ротика и носика, потом сделала искусственное дыхание…

И малышка зашевелилась, задышала и тихонько заплакала. Это было во время экстренной посадки в Харькове. Я видел своими глазами, как Софья, стоя на коленях у лежащей на полу салона и истекающей кровью женщины, принимала на свои руки ребенка, потом реанимировала новорожденную девочку. А в эту минуту наш самолет, стотонная махина «Эйрбас-320», словно пушинка коснулся посадочной полосы…

Командир корабля знал, что в салоне рожает женщина, он держал штурвал так, словно за спиной у него стоял АНГЕЛ… К самолету подогнали пожарные машины, скорую помощь… Поскольку рейс был международный, первыми в салон вошли не медики, блин, а ПОГРАНИЧНИКИ!!! Потом пустили врачей со скорой помощи… И уже они перерезали пуповину девочке, которую мама назвала Варварой… А среди пассажиров начался сбор денег для малышки, на пеленки…

За несколько минут собрали около 50-60 тысяч рублей… Некоторые женщины плакали… Маму и новорожденную дочку бережно выгрузили через аварийный выход, нас дозаправили и мы вылетели в Москву… После всего увиденного я не спал этой ночью ни одной минуты…

Эта картина стоит у меня перед глазами… Кстати… Я все-таки не забыл, что я репортер… Еще до того, как в салон вошли медики со скорой, я уже передавал по мобильнику эту маленькую сенсацию в Москву, на Радио РУССКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ. Эта новость вышла в эфир немедленно. 11 октября мне сообщили из Харькова, что малышка Варя стала самостоятельно дышать! Она была в кювезе…

Это такой ящик прозрачный, где ребенок лежит и куда подается воздух под небольшим давлением… Девочка с небес чувствует себя лучше! Пожалуйста, друзья… И все, кто это сейчас читает! СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕПОСТ, чтобы и вы, и как можно больше других людей помолились за эту маленькую девочку Варвару и за ее маму, москвичку Анастасию Козлову которые сейчас находятся в Харьковском перинатальном центре… (У Насти Козловой эти роды у нее третьи, уже растут у нее две девочки!)

И за девушку Софью Бирюкову, которая принимала роды и невольно САМА СТАЛА АНГЕЛОМ В ЭТУ НОЧЬ ДЛЯ ЭТОГО РЕБЕНКА и для всех, кто летел этим самолетом!!! И за стюардессу Марину Серебрякову, которая ей помогала… И за командира лайнера Аэрофлота Александра Кулакова, который ювелирно, плавно и без обычных при посадке перегрузок при реверсе двигателей посадил самолет в Харькове в те секунды, когда Софья, стоя на коленях, принимала этого ребенка и оживила его своим дыханием…

Алексей Мостовой

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