RISE: Право голоса в Молдове могут получать несуществующие люди

Журналисты RISE Moldova провели эксперимент, показавший, как несуществующий гражданин обладает статусом избирателя и имеет право голоса на предстоящих парламентских выборах.

Алла Лерман родилась 11 сентября 1977 года. Через два года и два месяца она умерла.

Много лет спустя одна организованная преступная группировка взяла ее данные с кладбища и создала поддельную личность. Так в официальных базах данных Республики Молдова появился новый гражданин, которого на самом деле не существует.

Зовется она так же, – Алла Лерман.

Персональные данные фейковой личности были включены властями в Государственный реестр избирателей, говорится в расследовании RISE Moldova.

Данные девочки были украдены в 2001 году. Их использовали для создания поддельной личности Анны Войчюлис, гражданки Республики Молдова, которой на тот момент было около 20 лет

Павел Постикэ, юрист и директор программы Prom-LEX: «Число людей, не имеющих прописки и места жительства, значительно увеличилось. Те лица, которые, теоретически, являются гражданами Республики Молдова и обладают документами, то есть у них есть действующие удостоверения личности, но которые не относятся ни к одному из избирательных округов, в обстоятельствах, когда каждый голос имеет значение, а разница в один голос может обозначить кандидата-победителя, эти двести тысяч избирателей могут изменить ситуацию».

Государственный реестр избирателей является уникальной интегрированной информационной системой учёта избирателей Республики Молдова и составляется на основе Государственного реестра населения, обновляясь за счёт данных, предоставляемых Агентством государственных услуг, Министерством Юстиции и местной публичной администрацией.