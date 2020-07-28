Загадка колонны Траяна

Одна из загадок даков состоит в том, что ни об одном из исчезнувших во времена античности народов у нас нет такого малого количества письменных свидетельств – и такого большого количества изображений. О великой тайне колонны Траяна и других загадках даков в книге «Варвары против Рима» рассказали британцы Терри Джонс и Алан Эрейра.

Барельефы у основания колонны Траяна изображают римлян. Их фигуры легко рассмотреть невооруженным глазом. По лестнице внутри колонны можно подняться на самый верх и увидеть панораму Рима. Ни с вершины колонны, ни у ее основания барельефы, на которых изображены даки, не видны. Тогда зачем их вырезали, спрашивают Терри Джонс и Алан Эрейра? Может, император Траян таким оригинальным образом совершил жертвоприношение богам?

Но если бы это была главная загадка даков!

Римляне любили кровь, считают авторы, и наслаждение видом страдания было их сущностью. То, что делали римские императоры, сравнимо с Освенцимом. Живых христиан прибивали гвоздями к столбам, обливали маслом и зажигали, чтобы осветить вечеринку. Так делал Нерон. Траян совершил еще более чудовищную жестокость – геноцид по отношению к дакам.

Вопрос о том, куда исчезли даки, до сих пор не решен. Воспоминания о дакской войне оставили император Траян и его врач Критон. Обе книги утеряны. Джонс и Эрейра считают, что даков полностью стерли с лица земли. Это был своего рода имперский геноцид. Автор сатир Лукиан писал со ссылкой на Критона, что после войны осталось 40 даков. Было ли это литературной гиперболой? О полном уничтожении даков сообщали император Юлиан и историк Евтропий. По версии Джонса и Эрейры, последняя сцена на колонне Траяна изображает не возвращение даков на родную землю, как считает большинство историков, а заселение римскими поселенцами пустыни, в которую превратилась Дакия. Архелог Линда Эллис доказывает, что дакская цивилизация была полностью стерта с лица земли, и говорить о преемственности нет никаких оснований.

Все, что осталось от даков, - это несколько имен и названий.

Были ли даки варварами?

Авторы книги полагают, что дакская цивилизация была одной из величайших цивилизаций античности и исповедовала учение религиозного лидера, которого древнегреческий историк сравнивал с Моисеем. Страбон писал, что Замолксис был учеником Пифагора и египетских жрецов, а когда вернулся в Дакию после путешествия по Греции и Египту, его стали чтить как бога. К Замолксису относились как к Будде, который тоже был современником Пифагора. Религиозный лидер Дакии Деценей – соратник Буребисты – был не менее влиятелен, чем этот царь, создавший федерацию даков.

Но буддизм остался, а замолксизм был уничтожен римлянами. Мы ничего о нем не знаем, кроме одного: эта религия была основана на идее бессмертия души. Учение Замолксиса было использовано Буребистой в политических целях. Опираясь на него, он, в частности. ввел в Дакии знаменитый «сухой закон».

Гиперборейская Дакия

Некоторые историки считают, что даки были неграмотны и не имели письменности. Но Джонс и Эрейра полагают, что дакская аристократия пользовалась греческим и римским алфавитом. Даки были прекрасными металлургами и знали о металлах больше, чем римляне. В Сармизеджетусе был водопровод. Даки владели легендарными сокровищами, которых было достаточно для того, чтобы окупить все войны Рима с Дакией. По некоторым источникам, римляне вывезли из Дакии 1650 тонн золота и 3310 тонн серебра, что привело к обрушению рынка драгметаллов по всей империи. Дакия и Рим были равнозначными цивилизациями – таков главный вывод авторов книги.

Следующим после Буребисты харизматичным лидером был Децебал, который даком не являлся. По версии Джонса и Эрейры, даки во второй половине Iвека нашей эры в своей стране стали национальным меньшинством, уступив по численности кельтам. Децебал вел успешную войну с Римом, был умным дипломатом в переговорах с полубезумным римским императором Домицианом. В книге подробно описаны победы даков до прихода к власти Траяна, создавшего самую большую в мире армию и получавшему удовольствие от войны. Рим находился тогда на грани банкротства. В Дакии император видел золотую жилу. Начались знаменитые войны, о которых мы знаем по изображениям на колонне Траяна.

Свободные Даки

После завоевания Дакии начался беспрецедентный грабеж. Были найдены сокровища Децебала, которые он спрятал очень оригинально: повернул русло реки Саргетия, закопал золото и серебро в дно, засыпал камнями и вернул реку в ее течение.

После покорения Дакии в 101-106 годах н.э. Траян стал самым богатым человеком в мире. Тода-то он и построил форум под бронзовой крышей и знаменитую колонну, простоявшую две тысячи лет. В течение 123 дней император раздавал народу подарки и устраивал игры, в которых сражалось 10 тысяч гладиаторов и было убито 11 тысяч животных. Многие памятники Древнего Рима, которые мы сегодня видим, были оплачены золотом даков.

Римляне владели Дакией, превращенной в провинцию под названием Траянова Дакия, всего 165 лет. Перебили они все дакское население или нет – неизвестно, но Джонс и Эрейра полагают, что Рим не собирался романизировать страну: это было нашествие, в ходе которого пролились реки крови. Освободившиеся земли заселялись колонистами.

В то же время империя впервые в мировой истории создала границу, проведя черту между Римом и миром варваров. Но это не помогло. Поглотив Дакию, великое античное государство поперхнулось. С этого момента прекратилась романизация варварского мира и началась варваризация Рима.

Примерно к 250 году римляне ушли из Дакии. Сюда пришли готы, с которыми угасающая империя не в силах была справиться. Император Аврелиан отодвинул границы Рима назад к Дунаю. Чтобы сохранить лицо, он переименовал в Дакию другую провинцию.

Но именно в настоящей Дакии родился Аларих, дакский гот, завоевавший Рим. Откуда пришли готы – неизвестно. Большинство авторитетных ученых считает, что из Южной Сибири. К моменту завоевания Рима это были христиане, которых описывали как белокожих блондинов. В 408 году готы под предводительством Алариха осадили Рим. В 410 году они его разграбили. Это был еще не конец, но начало конца.

Западная Римская империя просуществовала до 476 года, когда последний император отослал свои регалии в Константинополь. Теперь этот город стал столицей Рима. Российские историки считают Византию отдельным государством, западные - Римской империей. Единое до этого христианство разделилось на католичество и православие (раскол оформился в 1054 году). Началось соперничество между Римом и Константинополем, дожившее до нашего времени в форме соперничества Запада и России.

Восточная Римская империя просуществовала до конца раннего средневековья и окончательно ушла в небытие после завоевания турками Константинополя в 1453 году. Западная Римская империя официально не прекращала своего существования до 1806 года, она объединяла европейские территории вплоть до наполеоновских войн, когда последний император Франц II отрекся от престола. По сути, это государственное образование, включавшее в себя Германию, Италию, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию,

Чехию и другие земли, было прообразом Европейского союза.

Можно сказать, что Дакия разрушила Римскую империю, отомстив за свое уничтожение. Но кому от этого была польза? Теоретически во времена падения Рима мусульмане имели шанс завоевать всю Европу, и в наши дни над Лондоном, Парижем и Берлином могли возвышаться минареты. Молдавское государство в ряду других приняло на себя удар осман, встав грудью на их пути в Европу. Впрочем, Джонс и Эрейра об этом не пишут. А пишут они о том, что варвары были вовсе не варварами, но вполне цивилизованными предками европейцев – англичан, французов, немцев и румын. По сути, эта книга - развенчание культа античного Рима, что само по себе уже оригинально.

Елена АНДРЕЕВА