Важно прочитать каждому: По дороге шли двое – человек и собака.....

По дороге шли двое – человек и собака.

Долго шли. Очень долго. И оба сильно устали.

И вдруг видят они перед собой оазис. Красивые ворота, за оградой играет чУдная музыка, кругом растут цветы, слышно журчание ручья.

– Где мы? – спросил путешественник у привратника.

– Это рай. Ты умер и можешь тут отдохнуть. У нас здесь много воды и пищи.

– Но со мной собака.

– К сожалению, с собаками к нам нельзя. Её придётся оставить здесь.

Не раздумывая, путешественник попрощался со служителем и пошёл дальше своей дорогой.

Через некоторое время дорога привела его на какую-то ферму. У ворот тоже сидел привратник.

– Нет ли у вас воды? –спросил путешественник..

– Заходи. Во дворе есть колодец.

– А моя собака?

– Возле колодца есть поилка.

– А можно ли у вас что-нибудь поесть?

– Могу угостить ужином тебя и твою собаку.

– Спасибо. А что это за место?

– Это рай.

– Как... рай? Привратник у дворца неподалёку отсюда сказал мне, что рай там.

– Он солгал. Там ад.

– А как же вы терпите таких соседей?

– В этом есть своя польза. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей.

Повторение...