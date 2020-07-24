Важно прочитать каждому: По дороге шли двое – человек и собака.....

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Интересное
По дороге шли двое – человек и собака.
Долго шли. Очень долго. И оба сильно устали.
И вдруг видят они перед собой оазис. Красивые ворота, за оградой играет чУдная музыка, кругом растут цветы, слышно журчание ручья.
– Где мы? – спросил путешественник у привратника.
– Это рай. Ты умер и можешь тут отдохнуть. У нас здесь много воды и пищи.
– Но со мной собака.
– К сожалению, с собаками к нам нельзя. Её придётся оставить здесь.
Не раздумывая, путешественник попрощался со служителем и пошёл дальше своей дорогой.
Через некоторое время дорога привела его на какую-то ферму. У ворот тоже сидел привратник.
– Нет ли у вас воды? –спросил путешественник..
– Заходи. Во дворе есть колодец.
– А моя собака?
– Возле колодца есть поилка.
– А можно ли у вас что-нибудь поесть?
– Могу угостить ужином тебя и твою собаку.
– Спасибо. А что это за место?
– Это рай.
– Как... рай? Привратник у дворца неподалёку отсюда сказал мне, что рай там.
– Он солгал. Там ад.
– А как же вы терпите таких соседей?
– В этом есть своя польза. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей.
Повторение...
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