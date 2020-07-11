А вы знали, что Еврей – к деньгам?

В середине октября произошло событие, оставшееся почти незамеченным не только в мире, но и в Израиле. Группа лидеров католической церкви Венесуэлы, крупных бизнесменов и госчиновников этой страны прибыла в Израиль с просьбой к раввинам снять проклятие, павшее на Венесуэлу после того, как Уго Чавес проклял Израиль.

Венесуэльский лидер проклял еврейское государство еще в 2010 году – после инцидента с так называемой «флотилией свободы», которая пыталась под видом гуманитарной помощи доставить в Газу боевиков, оружие и боеприпасы и в результате была остановлена израильской морской погранслужбой. Тогда завязался бой, в ходе которого 9 человек погибли и свыше 40 были ранены. И Чавес публично разразился проклятиями в привычном патетическом стиле: «Из глубины души, всем своим нутром я говорю государству Израиль: будь ты проклято!»

Вскоре после этого у него был обнаружен рак кишечника, от которого он и скончался в 2013 году. А в Венесуэле – одной из самых богатых нефтью и другими полезными ископаемыми стран – до сих пор царят хаос и нищета. Приезд венесуэльской делегации именно на минувшей неделе был, безусловно, не случаен. Вероятно, католические священники хорошо знакомы с текстом Библии, а следовательно, помнят слова из главы Пятикнижия, которые все правоверные иудеи читают на этой неделе: «Благословляющих тебя благословлю, а проклинающих – прокляну», – говорит Г-сподь Аврааму.

И нельзя не заметить, что слова эти каждый раз сбывались на протяжении всей человеческой истории: благополучие многих государств и народов самым таинственным, а иногда и вполне логическим образом оказывалось связано с отношением этих народов к евреям.

К примеру, после изгнания евреев из Англии, случившемся в 1290 году, туманный Альбион надолго погрузился во мрак войн, запустения и кровопролитных гражданских раздоров. А Польша, в которую бежали из Англии евреи, наоборот, начала процветать и возвышаться и на несколько столетий превратилась в самое могущественное государство Восточной Европы. Когда же в 1655 году Кромвель дозволил евреям снова селиться в Англии, экономика этой страны мигом начала подниматься, а ее самые великие достижения неразрывно связаны с именами евреев – Монтефиори, Дизраэли, Ротшильдов и многих других.

Нечто похожее произошло и в Испании. После изгнания евреев оттуда, произошедшем в 1492 году, эта могущественная морская держава Европы стала на глазах чахнуть и быстро уступила пальму первенства в Европе другим странам – Франции, Германии, той же Англии. Причем Испании даже не помог приток в огромном количестве дармового золота из колонизируемой ею Америки.

Из немецких земель евреев то изгоняли, то зазывали обратно, и вместе с этими шатаниями властей колебалась между расцветом и запустением жизнь немцев, что в свое время так точно показал Фейхтвангер в «Безобразной герцогине». Ну, а Соединенные Штаты, где евреи впервые почувствовали себя полноправной частью общества, превратились в могущественную супердержаву – мирового гегемона. Перефразируя Брежнева, «американские люди знают: где евреи – там успех и победа!»

Понятно, что у всей этой метафизики есть и вполне рациональное объяснение – ведь евреи всегда были самым активным слоем населения. И наличие этого активного меньшинства – залог успеха для любой страны. Равно как и экономические связи с еврейским государством. И визит венесуэльских пасторов это показал. Понимают это даже в арабских странах: президент Ирака недавно призвал израильтян-выходцев из этой страны вернуться и помочь поднять национальную экономику. Понимают это и в России. Не случайно именно в России родился знаменитый анекдот:

– Если вы не знаете, что делать, так позовите Рабиновича!

– Какого Рабиновича?

– Да любого Рабиновича!