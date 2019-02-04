Прошедшие даты: 200 лет Парку Пушкина в Кишиневе 1818 -2018 ! С Днем рождения, любимый парк!

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Интересное
В апреле 1818 года, в Кишинев прибыл — император Александр I и здесь подписал рескрипт об особом статусе Бессарабской области. Также император благословил пустынный участок центре Кишинева под городской сад.
Те, кто вырос в этом городе, порой специально делают крюк для того, чтобы пройти через него лишний раз. В нем уже нет ничего особенного. Уже нет. Но он вписан в генетический код каждого жителя Кишинева! Здесь с колясками гуляли наши мамы. Здесь несколько поколений возлагали цветы к памятнику А. С. Пушкина, работы скульптора А.Опекушина. О том, что табличку : «Дерево посажено летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Гагариным Юрием Алексеевичем» давно убрали, вспоминать не хочется..
А Прекрасные и таинственные львы в Парке Пушкина в Кишиневе! Кто не фотографировался на их фоне? И сейчас. И 10 лет назад и 20. И…..У многих из кишиневцев и гостей столицы есть эти фото в семейном альбоме. Их воспринимают, как некие символы города, но мало кто знает их историю. Познания порой ограничиваются информацией о том, что львы появились в первой половине сентября 1943 года, в разгар Великой Отечественной Войны.
Но если заходить на странички людей, фанатично хранящих и изучающих историю Кишинева, то можно с удивлением обнаружить, что у этих всеми любимых львов есть самая настоящая тайна. Существует, в частности, версия, что точно такие же львы находятся в Николаеве. Представляете? Никто не знает точно, когда и откуда они взялись в Парке им. А.С. Пушкина в Кишиневе.
Это ведь именно здесь, в Парке Пушкина, со стороны улицы Гоголя (ныне — улица Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони) стояла эта стела, установленная в 1975 году в Кишиневе ?
Постамент, на котором отчетливо читаются сопроводительные событию слова НА КИРИЛЛИЦЕ, непостижимым образом сохранился до наших дней.
Стела была посвящена первой массовой политической демонстрации в Кишиневе, состоявшейся 11 сентября 1901 года
Это старейший парк Кишинева и один из старейших в Молдове. Городской сад, парк им. А.С. Пушкина, Парк Штефана Великого. Официальное его название Grădina Publică “Ştefan cel Mare”.
Вот что пишется об этом парке в “Кишинёв, Энциклопедия”, 1984 г.
Заложен в 1818. В кон. 60-х гг. 19 в. был обнесен чугунной оградой (ар-хит. А. Бернардацци). Неоднократно реконструировался.
Парк охраняется государством.”
“Приезд императора Александра I
“В 1818 году Бессарабию посетил император Александр I, который побывал в нескольких городах края.
В Кишинев Александр I приехал 27 апреля. Он осмотрел город и посетил собор.
Император Александр попросил владыку Гавриила подать ему список лиц, наиболее
…Император Александр I после посещения им края писал генерал-губернатору
Игумен Ириней, кандидат богословия”
В 1885 году в углу парка, на месте нынешнего кинотеатра Патрия-Лотяну, был установлен бронзовый бюст поэту Александру Пушкину, авторская копия части памятника поэту в Москве работы скульптора А. М. Опекушина. В послевоенные годы памятник был перенесен в центр парка в связи с постройкой на его месте кинотеатра.
В 1958 году была заложена Аллея классиков молдавской литературы, которая в последнее десятилетие была продолжена в части парка, примыкающей к ул 31 августа.
В 1964 году была создана Аллея Дружбы, где сажали деревья знаменитые гости Кишинева, в том числе и первый космонавт Земли – Юрий Гагарин. К сожалению, таблички к этим деревьям были убраны в 90-е годы 20-го века, деревья, к счастью, остались на месте.
У входа в парк на углу пр. Штефан чел Маре и ул. Бэнулеску-Бодони в 1928 году был установлен памятник господарю Штефану чел Маре, работы скульптора А. Плэмэдялэ и архитектора Е. А. Бернардацци. В 19-м веке на этом месте стоял памятник царю Александру II, снесенный после революции.
фото: Владимира Ионченкова. 1972 год.
А это знаменитое фото Игоря Зенина
КСТАТИ. Знаете ли вы, что Андрей Васильевич Колбинский (14 октября 1914 — 27 августа 1944, Молдавия) — гвардии капитан, павший в боях за освобождение Молдавии в ходе Ясско-Кишинёвской операции был похоронен в Парке Пушкина?
Его именем в 1963 году была названа одна из улиц Кишинёва…..была….
Фото сделано 2 мая 1967 г. Фото: Олег Кузьмин
А это кадр из фильма
Вечерняя прогулка (1967). Оператор Аркадий Чуш, Молдова-филм.
Здесь проходили книжные выставки-ярмарки. Фото из альбома “Молдовэ, мындрия мя” 1984
Смотрите, что мы нашли! Прекрасная комедия 1965 го года! Фильм снят в Кишиневе!!!! В самом начале фильма крупным планом снят банк с львами на ул. Ленина. В середине фильма можно увидеть прекрасный ночной парк Пушкина и фонтан
С Днем Рождения, любимый парк!!!! Цвети! Что бы ни происходило в мире
С любовью О. Ш-К.
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