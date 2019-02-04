Прошедшие даты: 200 лет Парку Пушкина в Кишиневе 1818 -2018 ! С Днем рождения, любимый парк!

В апреле 1818 года, в Кишинев прибыл — император Александр I и здесь подписал рескрипт об особом статусе Бессарабской области. Также император благословил пустынный участок центре Кишинева под городской сад.

Те, кто вырос в этом городе, порой специально делают крюк для того, чтобы пройти через него лишний раз. В нем уже нет ничего особенного. Уже нет. Но он вписан в генетический код каждого жителя Кишинева! Здесь с колясками гуляли наши мамы. Здесь несколько поколений возлагали цветы к памятнику А. С. Пушкина, работы скульптора А.Опекушина. О том, что табличку : «Дерево посажено летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Гагариным Юрием Алексеевичем» давно убрали, вспоминать не хочется..

А Прекрасные и таинственные львы в Парке Пушкина в Кишиневе! Кто не фотографировался на их фоне? И сейчас. И 10 лет назад и 20. И…..У многих из кишиневцев и гостей столицы есть эти фото в семейном альбоме. Их воспринимают, как некие символы города, но мало кто знает их историю. Познания порой ограничиваются информацией о том, что львы появились в первой половине сентября 1943 года, в разгар Великой Отечественной Войны.

Но если заходить на странички людей, фанатично хранящих и изучающих историю Кишинева, то можно с удивлением обнаружить, что у этих всеми любимых львов есть самая настоящая тайна. Существует, в частности, версия, что точно такие же львы находятся в Николаеве. Представляете? Никто не знает точно, когда и откуда они взялись в Парке им. А.С. Пушкина в Кишиневе.

Это ведь именно здесь, в Парке Пушкина, со стороны улицы Гоголя (ныне — улица Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони) стояла эта стела, установленная в 1975 году в Кишиневе ?

Постамент, на котором отчетливо читаются сопроводительные событию слова НА КИРИЛЛИЦЕ, непостижимым образом сохранился до наших дней.

Стела была посвящена первой массовой политической демонстрации в Кишиневе, состоявшейся 11 сентября 1901 года

Это старейший парк Кишинева и один из старейших в Молдове. Городской сад, парк им. А.С. Пушкина, Парк Штефана Великого. Официальное его название Grădina Publică “Ştefan cel Mare”.

Вот что пишется об этом парке в “Кишинёв, Энциклопедия”, 1984 г.

“Парк им. А. С. Пушкина. (Фрунзенский район).

Памятник садово-паркового искусства 19 века.

Самый старый в Молдавии парк.

Расположен в центр, части города. Пл. 7 га.

Заложен в 1818. В кон. 60-х гг. 19 в. был обнесен чугунной оградой (ар-хит. А. Бернардацци). Неоднократно реконструировался.

В парк ведут 7 входов, имеются несколько бассейнов с фонтанами, скульптуры, детское кафе «Гугуцэ», городская Доска почета.

Растут около 50 видов древесных пород, кустарников, лиан, в т. ч. редкие: слива Писсарда, бунду к канадский, китайская глициния и др. Сохранились несколько деревьев в возрасте более 160 лет, среди них акации, под к-рыми, согласно преданию, любил отдыхать А. С. Пушкин. Много цветов и клумб.

Парк служит местом тихого отдыха. Здесь проводятся праздники поэзии, концерты. Памятники А. С. Пушкину, Стефану III Великому. В 1958 в парке была открыта Аллея классиков молдавской литературы. В 1964 заложена Аллея дружбы, а в 1975 открыта стела, посвященная Первой массовой политической демонстрации в Кишиневе 1901 (архит. Ф. Наумов).

Парк охраняется государством.”

“Приезд императора Александра I

“В 1818 году Бессарабию посетил император Александр I, который побывал в нескольких городах края.

Находясь проездом в местечке Бельцы Ясского уезда, он получил радостное

известие о рождении племянника – будущего Всероссийского императора

Александра II. В семь часов утра 19 апреля по благословению митрополита Гавриила в

местном храме была совершена Божественная литургия и отслужен по этому поводу

благодарственный молебен. В честь памятного события император даровал этому местечку

статус города. С этого времени село Бельцы стало административным центром Ясского

уезда, а с 1887 года – уездным городом. В знак благодарности за оказанную императором

милость и в ознаменование его посещения здесь вскоре была построена часовня.

В Кишинев Александр I приехал 27 апреля. Он осмотрел город и посетил собор.

Сопровождал его епископ Димитрий (Сулима). Император остался доволен увиденным –

он не ожидал, что в столь короткие сроки город будет практически полностью отстроен. В

воскресенье 28 апреля епископом Димитрием в домовой церкви была отслужена

Божественная литургия, на которой присутствовал император. По окончании литургии

митрополит Гавриил пригласил императора к себе и угостил его чаем. Затем Александр I

пожелал осмотреть архиерейский дом, здания духовной семинарии и Благородного

пансиона. Он поблагодарил митрополита Гавриила за его архипастырские труды в новой

епархии и за устройство семинарии, которая стала рассадником просвещения для всегo края.

Император Александр попросил владыку Гавриила подать ему список лиц, наиболее

потрудившихся в деле развития образования, при постройке архиерейского дома и по

организации епархиального управления. Владыка представил императору такой список,

включив в него епископа Димитрия, протоиерея Петра Куницкого, архимандрита Иринея

(Нестеровича), трех священнослужителей – членов Консистории, а также управляющего

вотчинами митрополии, ибо «достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать

сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Епископа Димитрия он просил наградить

панагией с алмазными украшениями.

…Император Александр I после посещения им края писал генерал-губернатору

Бахметьеву: «Я видел сию страну. Я еще ее увижу, если Всевышнему угодно будет.

Надеюсь найти в ней на каждом шагу плоды моих учреждений и вместе с тем опыты

усердия и ревности чиновников, коим соблюдение сих учреждений вверено будет».

Игумен Ириней, кандидат богословия”

Закладка и планировка парка велась под руководством городского землеустроителя Богдана Эйтнера. Чтобы оградить молодые насаждения парка от домашних животных, в первую очередь коз, парк был обнесен деревянным плетнем. В 60-е годы 19-го века было решено обнести парк более солидной оградой. По предложению архитектора А. Бернардации было принято решение отлить в Одессе чугунную ограду, которая и окружила территорию парка в конце 1860-х годов и сохранилась до наших дней.

В 1885 году в углу парка, на месте нынешнего кинотеатра Патрия-Лотяну, был установлен бронзовый бюст поэту Александру Пушкину, авторская копия части памятника поэту в Москве работы скульптора А. М. Опекушина. В послевоенные годы памятник был перенесен в центр парка в связи с постройкой на его месте кинотеатра.

В 1958 году была заложена Аллея классиков молдавской литературы, которая в последнее десятилетие была продолжена в части парка, примыкающей к ул 31 августа.

В 1964 году была создана Аллея Дружбы, где сажали деревья знаменитые гости Кишинева, в том числе и первый космонавт Земли – Юрий Гагарин. К сожалению, таблички к этим деревьям были убраны в 90-е годы 20-го века, деревья, к счастью, остались на месте.

У входа в парк на углу пр. Штефан чел Маре и ул. Бэнулеску-Бодони в 1928 году был установлен памятник господарю Штефану чел Маре, работы скульптора А. Плэмэдялэ и архитектора Е. А. Бернардацци. В 19-м веке на этом месте стоял памятник царю Александру II, снесенный после революции.

фото: Владимира Ионченкова. 1972 год.

А это знаменитое фото Игоря Зенина

КСТАТИ. Знаете ли вы, что Андрей Васильевич Колбинский (14 октября 1914 — 27 августа 1944, Молдавия) — гвардии капитан, павший в боях за освобождение Молдавии в ходе Ясско-Кишинёвской операции был похоронен в Парке Пушкина?

Его именем в 1963 году была названа одна из улиц Кишинёва…..была….

Фото сделано 2 мая 1967 г. Фото: Олег Кузьмин

А это кадр из фильма

Вечерняя прогулка (1967). Оператор Аркадий Чуш, Молдова-филм.

Здесь проходили книжные выставки-ярмарки. Фото из альбома “Молдовэ, мындрия мя” 1984

Смотрите, что мы нашли! Прекрасная комедия 1965 го года! Фильм снят в Кишиневе!!!! В самом начале фильма крупным планом снят банк с львами на ул. Ленина. В середине фильма можно увидеть прекрасный ночной парк Пушкина и фонтан

С Днем Рождения, любимый парк!!!! Цвети! Что бы ни происходило в мире

С любовью О. Ш-К.