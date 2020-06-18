Back in USSR: Почему я хочу вернуться в «тоталитарную» советскую Молдавию

Эхма, мне бы сейчас машину времени, да умчаться лет на тридцать назад в прошлое! Туда, где самое вкусное в мире мороженое по 15 копеек, где радио меня будит «Пионерской зорькой», где джинсы «Рила» и кеды «Дружба», где сборная СССР вместе с Добровольским (Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю! - голос Маслаченко до сих пор в ушах) уделывает бразильцев и становится олимпийским чемпионом...

Вот о чем думал я, когда читал результаты соцопроса, проведенного барометром общественного мнения. Оказывается, почти 40% граждан Молдовы тоскуют по Советскому Союзу.

Если бы в следующее воскресенье в нашей стране проводился референдум по вопросу возвращения в Советский Союз, около 40% ответили, что проголосовали бы «за», около 28% заявили, что проголосовали бы «против», а около 8% не стали бы голосовать. Не определились с ответом примерно 21 процент граждан.

Итак, почему я бы с легкостью вернулся в советскую Молдавию, которую нынешние молдавские либералы и коммунистофобы окрестили «тоталитарной»?

Во-первых, была уверенность в завтрашнем дне, что сегодня отсутствует напрочь. Если абитуриент способный, он мог без связей и «блата» поступить даже в МГИМО. После окончания вуза — проторенная дорожка: работа по распределению, бесплатная квартира (да, в очереди придется подождать) или кооператив, бесплатные же образование и медицина... вы спросите, нынешних деятелей культуры, пришлось ли им платить или искать «блат», чтобы поступить во ВГИК или в ГИТИС? Банально, конечно, но способному человеку тогда пробиться было несравнимо легче, чем сегодня. Оценивали по способностям, а не по наличию «нужных» кумэтров и нанашей.

Во-вторых, цены не менялись! Они могли падать, но не расти. Спросите, своих бабушек-дедушек, сколько они за коммуналку платили! Киловатт-час стоил 4 копейки, а за коммуналку приходилось отдавать рублей 6-8. Сравните с нынешними ценами!

В-третьих, ну, не было в советской Молдавии такой тотальной коррупции и беспредела в судах, не было! ОБХСС не дремал, а теневых дельцов и валютчиков ждал расстрел.

В-четвертых, если жители Молдовы уезжали из республики, то на «великие стройки коммунизма» и на Север за длинным рублем. Причем, почти все из них всегда возвращались. К ним на всех просторах великого СССР не относились как к людям второго сорта, не помыкали ими, не шпыняли их, как сегодняшних молдавских гастарбайтеров. И у людей было ощущение, что они делают большое бело, обеспечивая и наращивая мощь великой страны.

Поэтому, что я хочу сказать. Да, сегодня нет такой жесткой цензуры, нет руководящей роли одной партии, нет «железного занавеса». Можно уехать в любую страну, без проблем уехать. Но! Сегодня люди устали от партийного многоголосья, от всеобъемлющей коррупции, разъедающей общество, как ржа, от несправедливости все того же общества, от разрухи в головах и вокруг, от обещаний властей, что завтра мы станем жить лучше, а получается, что хуже... Поэтому и уезжают целыми семьями и селами, навсегда уезжают, поэтому и тоскуют по СССР. И я их прекрасно понимаю...