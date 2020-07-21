«Каждая ошибка может вас чему-то научить» Принципы успеха Рэя Далио — основателя крупнейшего хедж-фонда в мире

Рэй Далио — американский миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates. Свои первые инвестиции он сделал еще подростком, а основанная им в 1970-е годы компания до сих пор является одним из крупнейших хедж-фондов в мире. Бизнесмен придерживается нескольких принципов — и считает, что именно они помогли ему добиться успеха. О своих правилах жизни Далио написал книгу «Принципы», которая вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» по личной рекомендации главы Сбербанка Германа Грефа. «Медуза» прочитала книгу и выбрала главные принципы успеха Далио — не только для работы, но и для личной жизни.

Примите реальность и работайте с ней

Многие люди не хотят принимать реальность, если она не совпадает с их ожиданиями. Но чтобы достичь успеха, важно объективно оценивать ситуацию, уверен Рэй Далио. Он называет себя гиперреалистом и говорит, что это качество помогает ему вовремя реагировать на вызовы. Бизнесмен советует быть открытым для объективной критики и так же открыто высказывать свою точку зрения. А еще не бояться, что о вас подумают другие, не поддаваться эмоциям и использовать аналитическое мышление. Сам Далио из каждой проблемы формирует принцип, который помогает ему избегать похожих трудностей в будущем и принимать более качественные решения.

Цитата: «Не зацикливайтесь на том, как, по вашему мнению, должны обстоять дела: так вы упустите возможность изучить, как они обстоят на самом деле».

Будьте абсолютно честны

В компании Рэя Далио Bridgewater Associates сотрудников не просто призывают, а обязывают честно высказывать свое мнение. Обсуждения записывают на диктофон, а расшифровки рассылают всем коллегам — за исключением конфиденциальных разговоров. Это помогает не замалчивать, а откровенно обсуждать и преодолевать трудности, а также лучше понимать друг друга, уверен Далио. Он признается, что благодаря этому правилу сам смог понять тех коллег, которых раньше «просто хотелось придушить». Важно, что критиковать друг друга тайком в компании запрещено, за это можно лишиться работы. При этом Далио предупреждает, что к принципу абсолютной честности нужно привыкнуть и процесс адаптации может занять до 18 месяцев.

Цитата: «Для меня скрывать от сотрудников, что на самом деле происходит, чтобы защитить их от суровой реальности, все равно что позволить детям вырасти с верой в Зубную фею и Санта-Клауса».

Откажитесь от предубеждений

Два самых серьезных препятствия на пути к эффективному принятию решений — эго и так называемые слепые зоны (то есть те области знаний, в которых способ мышления человека мешает ему объективно оценить ситуацию), считает Далио. Он уверен, что эти препятствия блокируют способность критически мыслить, из-за чего люди упускают возможности и не замечают угроз. При принятии решений бизнесмен советует людям перестать считать, что они всегда правы, и изучать мнения других. При этом, конечно, важно понять, можно ли доверять компетентности собеседника. Сам Далио доверяет людям, которые постоянно и успешно добиваются результатов в интересной ему сфере, а также способны аргументированно объяснить свой подход.

Цитата: «Те, кто придерживается принципа абсолютной непредубежденности, знают, что задавать правильные вопросы другим умным людям, чтобы узнать их мнение, важнее, чем иметь ответы на все вопросы».

Действуйте жестко, но справедливо

Объективная критика приносит больше пользы, чем похвала, убежден Далио. Он пишет, что наиболее серьезные изменения в личности человека происходят под влиянием боли от ошибок. Бизнесмен признает, что хвалить важно, но еще важнее указывать на слабости, чтобы люди могли их проанализировать и изменить ситуацию. При этом Далио призывает оценивать своих сотрудников объективно: например, формулировать для них понятные правила и показатели оценки результатов. И, конечно, при оценке стоит оставаться открытым — учитывать мнение самого сотрудника и других коллег.

Цитата: «Придерживаться принципа „жестко, но справедливо“ сложнее всего, но это лучшее, что вы можете сделать для своих сотрудников».

Ищите к каждому человеку свой подход

Индивидуальные особенности каждого человека сильно влияют на его подход к работе, пишет Далио. Поэтому он решил придумать систему для определения различий между сотрудниками — чтобы в будущем правильно распределять задачи. За основу системы бизнесмен взял бейсбольные карточки — в них указана информация об игроках, чтобы болельщики знали их сильные и слабые стороны. В Bridgewater Associates такие же карточки завели на каждого сотрудника: для оценки людей в компании используют тесты и отзывы коллег друг о друге. В итоге каждый сотрудник получает карточку с описанием своих качеств: например, «концептуально мыслящий», «надежный», «творческий», «настойчивый», «распределяет ответственность», «добивается выполнения задачи», «экстраверт», «интроверт» и так далее. Далио уверен, что благодаря системе «бейсбольных карточек» коллеги, которые никогда не работали вместе, стали лучше понимать, чего им ждать друг от друга.

Цитата: «Ключ к успеху в любом деле — правильные люди на своих местах».

Делайте все возможное, чтобы достичь результата

Далио считает, что на пути к успеху надо пройти пять этапов. Первый: поставить перед собой четкие цели и не отказываться от них — все получится, если человек адекватно оценивает ситуацию и умеет справляться с неудачами. Второй: выявить проблемы, которые стоят на пути к цели, и не мириться с ними. Потому что проблемы — это шанс что-то улучшить. Третий: проанализировать эти проблемы, чтобы понять их причины. По оценке Далио, качественный анализ проблемы обычно занимает от 15 минут до часа, и необходимо советоваться с компетентными людьми. Четвертый: разработать план, который поможет справиться с проблемой. Стоит подумать о ней как о результате работы механизма, и, возможно, выяснится, что механизм стоит изменить. И, наконец, пятый: делать все необходимое, чтобы воплотить план и получить результат. Это, конечно, потребует дисциплины, и будет эффективнее, если кто-то другой будет оценивать ваш прогресс.

Цитата: «Хорошая новость в том, что каждая допущенная вами ошибка может вас чему-то научить. Вскоре вы поймете всю бессмысленность подхода „это нелегко“ или „это несправедливо“ и увидите, что настойчивость и целеустремленность приносят плоды».

Принимайте взвешенные решения

Рэй Далио уверен, что больше всего принятию эффективных решений вредят эмоции. Поэтому перед принятием окончательного решения бизнесмен советует собирать и анализировать информацию, используя уже упомянутые принципы: например, прислушиваться к мнению компетентных людей. Также иногда важно сделать шаг назад, чтобы посмотреть на ситуацию по-другому, или проанализировать происходящее с точки зрения долгосрочного результата. В Bridgewater Associates Далио внедрил принцип меритократии идей — высказаться о проблеме может любой сотрудник, а правильной считается наиболее убедительная идея, вне зависимости от статуса ее автора.

Цитата: «Суть меритократии в том, чтобы собрать умных, независимо мыслящих людей, позволить им открыто высказывать разные точки зрения, чтобы сформулировать наилучшее коллективное решение».

Учитесь на ошибках

В начале 1990-х сотрудник Bridgewater Associates забыл вовремя инвестировать деньги клиента. Когда это обнаружили, ущерб составлял несколько сотен тысяч долларов. Однако Рэй Далио не уволил этого человека. По его мнению, такое решение привело бы к новым ошибкам в коллективе, потому что заставило бы остальных скрывать свои проблемы из страха потерять работу. Поэтому в компании создали «журнал ошибок». Каждый раз, когда что-то случается, это записывается в журнал, а затем исправляется. И компания начала работать эффективнее. Далио отмечает, что люди не идеальны и все совершают ошибки, главное — учиться на своих промахах. Это убережет компанию от новых неудач в будущем. При этом Далио советует донести до сотрудников, какие ошибки приемлемы, а какие нет. Для этого стоит взвесить потенциальный ущерб от промаха и сравнить его с потенциальной пользой урока, который из него можно извлечь.

Цитата: «Каждая ошибка, которую вы совершили и из которой извлекли урок, убережет вас от тысячи похожих промахов в будущем».

Нанимайте с умом

Для создания успешной компании нет ничего более важного, чем правильно подобранные сотрудники, уверен Рэй Далио. Поэтому он рекомендует в первую очередь подумать, какие ценности, способности и навыки должны быть у кандидата — именно в такой последовательности. Далио ставит ценности на первое место, потому что уверен: если сотрудники верят в общую миссию, компания имеет все шансы стать успешной. При этом Далио призывает сделать поиск кандидатов системным: составить четкий список качеств и характеристик, необходимых для выполнения работы, определить обязанности кандидата и учитывать прошлые достижения человека. Бизнесмен советует не использовать служебное положение, чтобы помочь кому-то получить должность. И, главное, искать людей, с которыми вы сможете пойти по жизни. А текучка персонала, считает он, это дорого и неэффективно.

Цитата: «Ищите блестящих сотрудников, а не просто специалистов. Если вы ищете водопроводчика, велик соблазн нанять первого опытного водопроводчика. Тем не менее разница между просто водопроводчиком и первоклассным водопроводчиком огромна».

Рэй Далио запустил свой бизнес больше сорока лет назад в обычной трехкомнатной квартире и со временем превратил компанию в один из крупнейших мировых хедж-фондов. Все годы своей работы он записывал и анализировал принятые решения и допущенные ошибки, а затем выводил принципы — они превратились в алгоритмы принятия решений в Bridgewater Associates. Далио считает, что эти принципы могут стать залогом успеха не только в бизнесе, но и в личной жизни, и написал о своих личных правилах книгу. Предисловие к ее российскому изданию написал глава Сбербанка Герман Греф.