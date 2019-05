ВИДЕО - Music Clip 40 молдавских музыкантов сняли необычный 13-минутный клип «The Flood» Лидер хардкорной группы «And all I can say is» Andrew Spencer (Андриеш Снынсару) выступил организатором проекта, в котором участвовали 40 музыкантов, выпустивших видеоклип «The Flood». Каждый из музыкантов написал свою партию - в видеоклипе можно услышать несколько музыкальных направлений, чередующихся один за другим: - Мы использовали рок, метал, панк, хардкор, фолк. В проекте задействован большой спектр инструментов: от скрипки, виолончели, флуера и флейты до укулеле, бонго, кахона и контрабаса. А в финале песни звучит самый настоящий хор, состоящий из участниц проекта, — говорит Spencer. - Идея проекта перекликается с легендой о Великом потопе, он длился 40 дней и 40 ночей. Поэтому у нас в клипе 40 музыкантов. И так же, как потоп смешал все воедино, мы хотим показать, что музыка — это универсальный язык, понятный без перевода и позволяющий выходить за рамки существующих ограничений. Также в песне звучат слова на нескольких языках – на румынском, русском, английском и французском. Ранее Andrew Spencer запустил проект с участием 20 музыкантов, и сейчас уже раздумывает о следующем шаге – видеоклипе, в котором будет задействовано 60 музыкантов. Мнения слушателей разделились в диаметрально противоположные стороны, некоторым нравится, некоторые категорически против таких проектов, считая их безвкусными. and all i can say is ✕ everybody ~ the flood Повторение...

