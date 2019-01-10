Жительница Кишинева уверена, что ее обманули врачи, и сын, который якобы умер 36 лет назад в роддоме, жив

Светлана Нагачевская верит, что у ее ребенка все в жизни сложилось хорошо.

- Как-то ехала в троллейбусе по Рышкановке, смотрю, по улице парень идет. Ему примерно столько лет, сколько должно быть моему сыну! Сердце защемило, он же копия моего мужа! - Светлана Витальевна едва не плачет. - Хотела выскочить, побежать, догнать его, да куда там! Пока до остановки доедешь, пока добежишь...

«Мой ребенок родился здоровым, а мне сказали, что был выкидыш!»

Светлана дружила с будущим мужем с пятого класса. В 19 лет вышла замуж за Виталия, забеременела, и в конце ноября 1982 года 21-летнюю Светлану отвезли рожать в 1-ю горбольницу Кишинева.

- Я ему, пока была беременной, даже имя успела дать — Виталиком называла... Родила я сына 29 ноября, в десять часов вечера, - вспоминает Светлана. - Прекрасный малыш, длинные кудряшки черные, зеленые глаза. Раньше матери сразу не давали ребенка, держали два часа в родильном зале, а ребеночек лежал там же — под лампой. Потом ребенка забирали, женщину отвозили в палату. А ребенка приносили только на второй, иногда и на третий день...

- Получается, вы своего ребенка совсем не видели?

- Пока он лежал рядом со мной, я его видела.

На второй день Светлане ребенка покормить не принесли.

- Я — в панике, всем принесли, мне - нет, - продолжает Светлана. - Бегаю, ищу. Мне сказали позвонить по внутреннему телефону врачам. Позвонила. Передали трубку врачу, тот мялся-мялся, а потом сказал, что мой ребенок умер. Для меня весь мир рухнул...

Причину смерти ребенка матери не назвали. В роддоме Светлане внесли стафилококк, температура — под сорок. С каждым днем становилось все хуже и хуже.

- Как-то зашла в больничный туалет, слышу плач младенца. - говорит Светлана. - Давай искать вокруг. Там была корзина для грязного белья, стала в ней копаться. Я вынула из окровавленных пеленок младенца, маленькую девочку. Девочка явно недоношенная была, месяцев шесть, наверное, беременность была. Ее просто выкинули в этот бак, а девочка пищала, была жива...

Светлана позвала врачей, они пришли и сказали, что это не ее дело. Через две недели Светлану, очень больную, отправили домой.

- Мама лежала в онкоинституте, - вздыхает Светлана Витальевна. - Бабушка пришла, растопила печку, зима ведь была, отогрела, напоила бульоном. При росте почти метр восемьдесят во мне оставалось всего 48 килограммов! В конце концов, дали справку о смерти, чушь написали — что это был выкидыш, что ребенок весил 500 граммов, выкидыш с асфиксией, типа, вроде как он задохнулся. Но я же видела своего ребеночка! Все было нормально — по росту, по весу. Волосы до плеч черные кудрявые, похож на моего мужа, врачи удивлялись — прямо негритенок! Врачи говорили, что с ним все в порядке. Мой сын и сейчас перед глазами, я его голос прямо слышу!

Светлана Нагачевская даже подумывала о суициде.

- Приходили мысли о смерти, о самоубийстве. Все тогда навалилось разом — смерть ребенка, смерть мамы, очень тяжело мне было. Муж очень тяжело переживал, мне пришлось его из петли вытаскивать. Чисто случайно я это заметила, выскочила и спасла его.

Через два года Светлана родила девочку. Рожала в Цент­ре матери и ребенка.

- От дочки ни на минуту не отходила, не дай Бог, ее бы унесли от меня куда-то!

«Ваш сын жив!»

- Когда вы решили, что ваш сын может быть жив?

- Мы же в то время свято врачам верили! - вздыхает Светлана Витальевна. - Я поначалу оплакивала ребеночка. Просила врачей — дайте похоронить сына! Они мне его похоронить не дали, мол, в таких случаях мы сами хороним. Но я же попала в больницу из-за стафилококка на два месяца. После больницы опять пришла к ним, мне дали справку, что у меня был выкидыш, плод семимесячный. Какой плод, если я родила нормального ребенка?! Меня все время это гложет.

Звонила в архив больницы, там сообщили, что архив сгорел... Так и жила Светлана — с мужем поднимали дочку. Муж умер, дочь вышла замуж, появилась внучка. Светлана с ней каждый день гуляет.

- Что меня сподвигло именно сейчас этим заняться? — сама себя спрашивает Светлана. - Я к гадалке пошла, мне коллеги ее посоветовали. Я ей даже не сказала, в чем проблема, а она мне с порога: «У тебя двое детей! И ваш сын жив!» Но эти слова к делу не пришьешь, конечно... Сейчас вижу по телевизору, как по ДНК через много лет находят своих детей... Вдруг и мой сын все-таки жив?! Вдруг он все-таки где-то есть?! Но как его найдешь...

- Как вы думаете, что могли сделать с вашим ребенком?

- В то время по Кишиневу ходили слухи, что детей отдают приемным родителям в Германию или в Израиль. Был наплыв желающих забрать ребенка из СССР и именно мальчиков. Может, это слухи... Думаю, что моего сына банально продали своим или куда-то за границу, но... Бог его знает! Я опубликовала пост в соцсетях, особо ни на что не надеясь. Это был просто крик души! Если мой сын жив, мечтаю, чтобы у него все было хорошо. Так хотелось бы его увидеть, обнять, прижать к себе! Не проходит ни одного дня, чтобы я не думала о сыне и не проливала слезы по нему...

ЗВОНОК В 1-Ю ГОРБОЛЬНИЦУ

- Архивы у нас хранятся 25 лет, потом списываются, - сообщили нам в архиве больницы. - Ничего, к сожалению, узнать нельзя — архив того времени сдан в макулатуру...

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

«Знаю, что в том роддоме девочку украли в июне или июле 1983 года. Там работала на кухне бабушка моего мужа, но она (бабушка) уже умерла. - пишет пользователь Ксения Калин. - История мутная... Вы про этот роддом говорите?».

БЫЛ СЛУЧАЙ

Жительница Бельц, у которой уже было двое сыновей, в 1983 году родила в местном роддоме двух девочек-близняшек.

- Зачем тебе двое дочек? - подошла к ней после родов акушерка. - Тебе же тяжело с двумя будет! И так двое сыновей на руках. Отдай одну девочку, сама выбери – какую, а вторую оставь себе. Твою девочку удочерит хорошая пара, она ни в чем отказа иметь не будет! Соглашайся!

Молодая мама, разумеется, отказалась.

- Я потом в два глаза следила за дочками, чтобы их не украли! - рассказала нам многодетная мать спустя годы. - Бабушка неотлучно дежурила, в больнице следила за внучками. А знаете, сколько детей воруют, а их матерям потом говорят, что дети умерли?! Таких случаев не счесть!

ЛЕОНИД РЯБКОВ

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