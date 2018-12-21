Виктор Степанюк: Это Румыния заставляет нас изучать историю румын

Изучение истории румын в молдавских школах является следствием давления Румынии на интеллектуальную элиту Молдовы, заявил в эфире Accent-TV бывший вице-премьер Виктор Степанюк, передает Noi.md.

Виктор Степанюк считает, что именно из-за этого давления, целые поколения остаются в стороне от исторической правды.

«Это явление — головоломка, оно геополитическое, потому что, кто подталкивает нас сегодня изучать историю румын? Румыния оказывает огромное давление на интеллектуалов Республики Молдова, Академию наук и наших ученых. К сожалению, через различные проекты коррумпированных интеллектуалов они делаю то, что они хотят, и формулируют эту культурную, образовательную политику так, как они хотят. Есть другие страны, которые заинтересованы в этом разрушительном процессе, но у нас много сторонников в Европе, и я думаю, мы должны вернуться к дисциплине — история Молдовы», — подчеркнул Виктор Степанюк.

Он также отметил, что Молдова — это государство с традициями, с богатой историей, которую должен знать каждый гражданин, и это является его фундаментальным правом.

«Теперь в истории румын есть несколько фальсифицированных страниц, но нужно искать историческую правду. Это не должно лишать нас права как народа знать нашу национальную историю. На столе учителей есть справочник по История Молдовы. Руководство по истории Румынии не отвечает на наши вопросы: что это была за Молдова, какая она, какая она будет», — заявил Виктор Степанюк.

Виктор Степанюк, также рассказал, что в течение 30 лет, включая период его преподавательской работы, просил изучать в школах именно историю Молдовы.