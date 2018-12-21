Главная Раду - о выводах израильских экспертов по поводу качества подготовки врачей в Молдове Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду заявила, что не намерена комментировать позицию министерства здравоохранения Израиля об отмене признания дипломов, выданных Медицинским университетом Молдовы. По словам Сильвии Раду, что это решение неокончательное и, следовательно, комментировать здесь нечего. Напомним, что министерство здравоохранения Израиля рассматривает возможность непризнания дипломов, выданных Государственным университетом медицины и фармации им. Николая Тестемицану. После ознакомительного визита в Кишинев официальные лица Израиля пришли к выводу, что ГУМФ «предлагает качественное образование», но дали понять израильским студентам, что диплом, полученный в Кишиневе, не гарантирует им работу в родной стране, пишет Sănatate info.

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