Кодряну попросил некоторых чиновников подать в отставку

Временно исполняющий обязанности генпримара Кишинева Руслан Кодряну выступил с заявлением по поводу нарушений, выявленных Счетной палатой в финансовом отчете Примэрии Кишинева за 2017 год.

Он «попросил» подать в отставку чиновников Примэрии, которые в течение восьми лет не предпринимали ничего для борьбы и предотвращения беззакония.

В соцсети Руслан Кодряну заявил, что созовет Дисциплинарную комиссию, которая должна будет решить вопрос о наказании должностных лиц. Врио примара добавил, что направит в прокуратуру и НЦБК документы, которые вызвали подозрения в возможной хищении или других незаконных действий.

Кроме того, Кодряну намерен потребовать подготовить план действий, по которому нужно будет отчитываться раз в две недели. Счетная палата Республики Молдова представила вчера аудиторский отчет о финансовом положении Примэрии муниципия Кишинева за 2017 год, в котором были выявлены отклонения на сумму около 32,5 млрд леев.

Члены Счетной палаты выражают обеспокоенность тем, что в течение восьми лет Примэрия столицы не учитывала никаких рекомендаций.