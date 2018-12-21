Барометр общественного мнения показал безоговорочное лидерство ПСРМ

Компания «Date Inteligente» ООО обнародовала третий предвыборный барометр общественного мнения, указывающий, какова может быть конфигурация парламента после выборов от 24 февраля 2019 года.

«В ходе третьего исследования удалось констатировать, что уровень неопределенности среди граждан снижается в одномандатных округах, потому что имена некоторых кандидатов стали известны, пусть даже неофициально. Согласно полученным данным, в состав нового парламента могут войти 48 социалистов, 30 представителей ACUM, 17 – ДПМ, 5 – партии «Шор» и, возможно, один кандидат от ПКРМ», – отмечается в источнике.

«По сравнению с предыдущим исследованием, на один мандат больше у ПСРМ и блока ACUM, и на один мандат меньше у ДПМ и ПНЕ», – уточняет компания.

Кристина Пендя