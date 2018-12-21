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Происшествия
Три маленькие девочки получили серьезные ожоги из-за нерадивой матери в Тирасполе
20.12.2018

Сразу три маленькие девочки получили серьезные ожоги после того, как облили себя кипятком.  Одной пострадавшей всего год и 8 месяцев, второй – три годика, третьей исполнилось 13 лет. Все они были госпитализированы в Республиканский центр матери и ребёнка в Тирасполе.

Уточняется, что мать троих детей занималась приготовлением еды и при этом разговаривала по телефону, не обращая внимание на происходящее в помещении. Тем временем, дети потянули руки к кастрюле, в которой был кипяток, вследствие чего опрокинули ее на себя. Об этом пишет Mvdpmr.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по этому эпизоду. Жизни детей ничего не угрожает.

Отметим, не так давно похожий случай произошел в Комрате - 29-летний житель города получил серьёзные ожоги после взрыва газового котла.


 
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