Президент Молдовы Игорь Додон пообещал поддержку Израилю в противостоянии на Ближнем Востоке, а также заявил о намерении "рассмотреть со всей серьезностью" вопрос о переносе посольства Молдовы из Тель-Авива в Иерусалим". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом пишут в среду израильские СМИ по итогам двухдневного визита президента Молдовы в Израиль.

Согласно сообщениям, ситуация на Ближнем Востоке детально обсуждалась на встречах президента Молдовы с президентом, премьер-министром и председателем Кнессета (парламента) Израиля. На сайте Кнессета отмечается, в частности, что председатель Кнессета Юлий (Йоэль) Эдельштейн выразил опасения в связи с риском досрочных парламентских выборов, подчеркнув, что "Израилю крайне необходима политическая стабильность".

"Особенно с учетом того факта, что иранские наемники обосновались на нашей северной границе и с каждым днем мы обнаруживаем все новые диверсионные туннели "Хизбаллы". (...). К счастью, Армия обороны Израиля смогла преподать в эти дни "Хизбалле" достойный урок", - заявил Эдельштейн.

Согласно сообщению пресс-службы Кнессета, Игорь Додон выразил солидарность с позицией Израиля.

"Молдова всегда будет стоять на вашей стороне в нелегком противостоянии тем вызовам, которые постоянно бросают вам ваши противники на Ближнем Востоке. Всегда помните, что у вас есть подлинный друг в лице Молдовы. Мы всячески поддерживаем вас и желаем успеха в вашей деятельности по раскрытию и разрушению диверсионных туннелей на северной границе", - заявил Игорь Додон.

Израильские СМИ также сообщают о встрече, которую Игорь Додон в завершении визита провел в Иерусалиме с генеральным директором Евро-Азиатского Еврейского Конгресса (ЕАЕК) Михаилом Мирилашвили и Хаимом Бен Яаковом. На встрече, в которой принимал участие и председатель еврейской общины Молдовы Александр Билинкис, обсуждались вопросы борьбы с антисемитизмом, изучения истории еврейства Молдовы и Холокоста в школах страны, а также роль еврейской диаспоры Молдовы в укреплении связей с Израилем.

Согласно сообщениям, лидеры ЕАЕК выразили благодарность властям Молдовы за последовательное осуждение антисемитизма и анти-израильской риторики, а также поддержку на международной арене, но попросили молдавского президента улучшить работу правоохранительных органов страны во всем, что касается расследования антисемитских инцидентов и привлечения виновных к уголовной ответственности. Израильская сторона также попросила законодательно закрепить уголовное наказание за отрицание Холокоста и пропаганду фашизма.

В сообщениях, которые опубликовал накануне на своей странице в facebook президент Игорь Додон, ничего не говорилось ни о поддержке Израиля, ни о готовности рассмотреть вопрос переноса посольства. Президент Молдовы подчеркивал только, что рассказал руководителям Израиля о своей стратегии "по построению сбалансированной внешней политики на основе нейтрального статуса и сотрудничества и с Западом, и с Востоком".

В 2017 году президент Игорь Додон заявил о необходимости активизации сотрудничества с арабским миром. В течение года он два раза посетил Тегеран с рабочими визитами.

"Молдова - небольшая страна, которая должна развивать дружественные отношения со всеми государствами для обеспечения нормального функционирования собственной экономики и благополучия своих граждан. Уверен, что развитие сотрудничества с Ираном в областях, представляющих взаимный интерес, принесет Молдове только пользу", - заявил Додон во время встреч в Тегеране после церемонии инаугурации президента Ирана Хассана Роухани.

Ранее, Европейский союз и российский МИД выразили недовольство переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, а Турция отозвала своих послов из Израиля и США.