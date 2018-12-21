Встреча лидеров Молдовы и Приднестровья состоится в Бендерах

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоится во вторник, 25 декабря в Бендерах. Об этом сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба молдавского президента.

Согласно сообщению, повестка дня встречи уточняется, подробности будут сообщены позже.

Накануне на пресс-конференции в Тирасполе приднестровский лидер также сообщил, что встреча состоится на следующей неделе. По его словам, вопросом номер один на предстоящей встрече станет "ход реализации достигнутых в переговорном процессе договоренностей по поводу восстановления телефонной связи и прекращения многолетней телефонной войны".

В начале ноября Красносельский отклонил предложение Додона провести встречу до конца года. В то же время, Игорь Додон настаивал на проведении встречи. В ходе своего визита в Москву 1 ноября он также подчеркивал необходимость проведения такой встречи. Игорь Додон и Вадим Красносельский за два года провели четыре встречи. Две состоялись в Бендерах, а две - в загородных резиденциях президента Молдовы. В декабре исполнится два года с трех пор, как Игорь Додон и Вадим Краносельский вступили в должность.