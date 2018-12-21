Необходимы механизмы для реального участия лиц с ограниченными возможностями в процессе принятия решений

Человек с ограниченными возможностями является, прежде всего, человеком со способностями, а создание благоприятной среды, в которой он мог бы проявлять себя, является гарантией его личного успеха, а так же общества, частью которого такой человек является. Наряду с другими итогами 2018 года, IPN представляет цикл материалов о людях, которые живут с ограниченными возможностями и об организациях, которые защищают права этих людей.

Участие в жизни сообщества дает людям с ограниченными возможностями больше шансов для интеграции. Исполнительный директор Центра по правам лиц с ограниченными возможностями Виталие Мештер говорит, что на местном уровне должен быть создан механизм, который позволил бы лицам с ограниченными возможностями эффективно участвовать в процессе консультаций и принятия решений, при этом сохраняя принципы, предусмотренные в Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями: „Ничего о нас, без нас”.

Виталие Мештер утверждает, что в 2018 году было несколько достижений. С этого года всем учащимся с особыми образовательными потребностями, в том числе из спецшкол, обеспечивается право на обязательное гимназическое образование. Центру по правам лиц с ограниченными возможностями, наряду с другими организациями-членами платформы „Кишинев, доступный для всех”, удалось внести в повестку дня муниципальных властей необходимость обеспечения доступности в общественных местах для людей с ограниченными возможностями.

В результате ходатайств и периодических встреч, местные власти обязались сделать капитально отремонтированные тротуары улиц доступными для всех лиц с ограниченными возможностями. Таким образом, должны быть установлены сенсорные дорожки на тротуарах по пр. Штефан чел Маре, на улицах Василе Александри и на пр. Константин Негруцци. Также на семи перекрестках на пр. Штефан чел Маре будут установлены звуковые светофоры, предназначенные для людей с нарушениями зрения.

„Обеспечение права на пенсию для лиц с тяжелыми ограничениями возможностей также было важными для нас в этом году. Была отменена обязательность накопления минимального страхового стажа для лиц с тяжелыми ограничениями возможностей вследствие общего заболевания. Это стало возможным в результате постановления Конституционного суда Республики Молдова от 22.11.2018, постановления, полученного в результате дела, инициированного ЦПЛОВ на обращение одного лица с тяжелыми ограничениями возможностей”, - сказал Виталие Мештер.

Среди упущений этого года Виталие Мештер отметил то, что небыли гарантированы законом механизмы создания рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Также не удалось включить в страховой стаж период, в котором лицо заботилось о человеке с тяжелыми ограничениями возможностей в период 1999-2016 годов.

Одна из целей Центра по правам лиц с ограниченными возможностями в следующем году состоит в том, что люди с ограниченными возможностями должны быть вовлечены более активно в инициативах гражданского общества. Должны быть консолидированы усилия гражданского общества в том, что касается инициатив по продвижению прав человека. Необходимо обеспечить их участие на всех уровнях планирования, реализации и мониторинга. Центр также намерен продвигать и обеспечить права на инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями слуха. Этим учащимся должно быть обеспечено и гарантировано право на обучение на всех уровнях, от колледжей до университетов.

Ион Чобану, IPN