Бурьян объявлен вне закона: молдаван обяжут уничтожать сорняки на своих земельных участках

Если в вашем огороде растут сорняки - готовьтесь раскошелиться.

В завтрашнем номере «Monitorul Oficial» будет опубликован указ о промульгировании и закон об изменениях в Земельном кодексе, согласно которым будет объявлена война сорнякам всей Молдовы.

В измененном Земельном кодексе всех владельцев земельных участков обяжут уничтожать бурьян на своих территориях, а нарушителям грозит штраф за невыполнение обязательств по борьбе и профилактике распространения сорняков.

Инспекция по защите окружающей среды будет иметь право выписывать штраф до 1 500 леев физическим лицам, и до 6 000 леев для юридических лиц.

Муниципальные и районные советы будут следить за использованием земельных участков и их защитой от сорняков.

Данные изменения в Земельном кодексе были приняты для снижения вредоносного воздействия сорняков на здоровье граждан, в первую очередь речь идет об амброзии, - отмечается в пояснении к нормативному акту.