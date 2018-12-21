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Экономика
Проевропейское правительство оставило бюджет Молдовы в долгах
20.12.2018

Молдавское министерство финансов провело пресс-конференцию, представив результаты своей деятельности.

В частности, ряд заявлений сделал новый министр финансов Ион Кику.
Ведомству удалось собрать в бюджет на 2,8 млрд леев больше, чем годом ранее. Впрочем, это не сильно исправило ситуацию, которая остается неприятной. 

- По нашим оценкам, сальдо государственного долга на 31 декабря 2018 года не превысит 54 365,6 млн леев, - говорит Ион Кику. Его цитирует телеканал Accent. 

Он также отметил, что некоторые смогут воспользоваться пониженной налоговой ставкой – это относится для предпринимателей, занятых в некоторых областях бизнеса.


 
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