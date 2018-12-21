Проевропейское правительство оставило бюджет Молдовы в долгах

Молдавское министерство финансов провело пресс-конференцию, представив результаты своей деятельности.

В частности, ряд заявлений сделал новый министр финансов Ион Кику.

Ведомству удалось собрать в бюджет на 2,8 млрд леев больше, чем годом ранее. Впрочем, это не сильно исправило ситуацию, которая остается неприятной.

- По нашим оценкам, сальдо государственного долга на 31 декабря 2018 года не превысит 54 365,6 млн леев, - говорит Ион Кику. Его цитирует телеканал Accent.

Он также отметил, что некоторые смогут воспользоваться пониженной налоговой ставкой – это относится для предпринимателей, занятых в некоторых областях бизнеса.