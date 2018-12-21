Первый в современной истории Молдовы колхоз создан в коммуне Жора де Мижлок

Первый за более чем 25 лет колхоз в Молдове создан в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района.

Торжественное открытие правления колхоза «Коммуна мечты» состоялось в среду, 19 декабря. Инициатива создания колхоза, который получил название «Коммуна мечты», принадлежит партии «Шор», вице-председатель которой, Марина Таубер является примаром коммуны Жора де Мижлок. Это начинание было поддержано жителями коммуны.

На открытии выступил лидер Партии ШОР, примар Оргеева Илан Шор. По его словам, идея воссоздания колхозов является ответом партии «Шор» на многолетнюю деградацию аграрного сектора экономики и молдавского села.

- В значительной мере это событие – реализация мечты! Мечты каждого из нас. Мечты о лучше жизни на селе. О возрождении сельского хозяйства, о возвращении в наши села полноценной жизни. Мечты о том, чтобы в каждом сельском доме были слышны голоса счастливых семей. Чтобы молодежь оставалась в родной коммуне жить и работать, – заявил Илан Шор.

Примар Оргеева пообещал всестороннюю поддержку партии «Шор» этому проекту. Вместе с тем Илан Шор выразил уверенность в том, что уже в ближайшем будущем коллективная форма хозяйствования докажет свою экономическую эффективность.

- Сегодня мы обеспечиваем минимальные условия для начала работы. Колхоз и его члены могут уверенно смотреть в ближайшее будущее. А в дальнейшем, я уверен, он станет на ноги, докажет свою эффективность. А значит – наша работа будет не напрасной, – подчеркнул Шор.

Сейчас в колхозе «Коммуна мечты» более 100 гектаров земли, консолидированной местными жителями на добровольной основе. Колхоз располагает десятью единицами сельскохозяйственной техники, собственным семенным фондом, запасом горючего, необходимыми специалистами в области сельского хозяйства. Уже в 2019 году крестьяне получат выручку от продажи урожая. Закупка выращенной продукции будет происходить централизовано и по рыночным ценам.

По утверждению руководства партии «Шор», главными целями образования колхоза являются создание новых рабочих мест на селе, формирование дополнительных источников доходов в местный бюджет, производство экологически чистых продуктов питания для покрытия потребностей жителей коммуны Жора де Мижлок, возвращение на родину соотечественников. Особо подчеркивается, что члены коллективного хозяйства будут получать на руки деньги в соответствии со своим долевым участием.

Восстановление колхозов является одним из ключевых пунктов по экономическому возрождению страны политической программы партии «Шор». Кроме того, она включает налоговое стимулирование сельского хозяйства, установление таможенных барьеров на импорт сельхозпродукции в целях исключения нелояльной конкуренции. Эту программу Партия ШОР намерена реализовать после прихода к власти в Молдове.

Аграрная реформа, проведенная в начале 90-х годов, привела к социальной и инфраструктурной деградации молдавских сел, резкому увеличению необрабатываемых сельскохозяйственных площадей, обнищанию сельского населения и его массовому оттоку из страны.