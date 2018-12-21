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Политика
Шор подал заявление на получение сертификата неподкупности
21.12.2018

Обвиняемый в краже миллиарда примар Оргеева Илан Шор подал заявление на получение сертификата о неподкупности, чтобы баллотироваться за депутатский мандат. С этой целью он пришел в четверг в Национальный орган по неподкупности (НОН). 

Ранее сообщалось, что Шор будет баллотироваться в парламент и по спискам партии Шора, которую он возглавляет, и по одномандатному органу в Оргееве. Для этого он должен был лично подать заявление, чтобы получить два сертификата о неподкупности. 

Илан Шор пришел в здание НОН в сопровождении пяти (!) охранников. 

Ранее премьер-министр Павел Филип выразил уверенность, что Илан Шор понесет наказание в соответствие с законом, а председатель парламента Андриан Канду сказал, что даже если он получит сертификат о неподкупности и станет депутатом, это не спасет его от наказания. В то же время Апелляционная палата Кахула назначила новое заседание по его делу на 21 января. Последнее заседание суда состоялось в сентябре. 

Суд первой инстанции приговорил Шора к 7,5 годам тюремного заключения, но приговор вступил в силу после рассмотрения апелляции.


 
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