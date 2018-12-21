С 2019 года налоговая начнет следить за деньгами на банковских счетах граждан

|
|
...
|
Экономика
Начиная со следующего года, Налоговая служба Молдовы будет следить за банковскими счетами граждан. Это делается в рамках «Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Теперь Налоговая будет проверять и следить за, более чем 5 млн счетов людей, являющихся гражданами нашей страны. Уже разработано специальное программное обеспечение, которое будет запущено в экспериментальном режиме в самое ближайшее время. Софт позволит отслеживать банковские операции на личных счетах граждан фактически в онлайн режиме.
Директор Налоговой службы, Сергей Пушкуца отметил на пресс-конференции, что мониторинг денежных перемещений на счетах граждан позволит своевременно и оперативно выявить риск финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Помимо этого, программа позволит обмениваться информацией о гражданах с другими государствами.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|